An Khê ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho hệ thống hạ tầng

Bí thư Đảng ủy phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường cho biết, trong những tháng còn lại năm 2026, địa phương sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, chuyển mạnh từ tư duy "bố trí đủ người" sang "bố trí đúng người, sử dụng đúng việc, phát huy đúng năng lực", tạo nền tảng để xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn hơn, làm việc phải tốt hơn, trách nhiệm phải rõ hơn và hiệu quả phải cao hơn. Đối với đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các hệ thống hạ tầng (kiệt, hẻm), cơ sở giáo dục, y tế phục vụ đời sống người dân. Đối với các dự án trọng điểm, phải xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của phường trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tinh thần xuyên suốt là: Tập trung nguồn lực, tập trung tháo gỡ và phải làm đến cùng. Dự án đưa vào danh mục đầu tư phải đáp ứng được các yêu cầu về tính cấp thiết, tính hiệu quả, phù hợp quy hoạch, nguồn lực, điểm nghẽn và thẩm quyền giải quyết. Trong cao điểm mưa bão, phải rà soát, kiểm tra thường xuyên các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao như: Khe Cạn, Yên Thế - Bắc Sơn, Phần Lăng, khu vực Đình làng Nghi An (tổ 22) và tuyến đường 27m; chủ động phương án thoát nước, lực lượng, phương tiện và xử lý ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng bị động khi có mưa lớn, ngập úng…