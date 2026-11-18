An Khê thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên
Ngày 18/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khê tổ chức hội nghị thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường.
Tại hội nghị, báo cáo viên báo cáo, trao đổi các chuyên đề trọng tâm, gồm: thông tin, phân tích tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia; tình hình biển, đảo; quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và những diễn biến chính trị gần đây.
Đặc biệt, hội nghị tập trung làm rõ hoạt động đối ngoại của Đảng năm 2026; những kết quả nổi bật trong triển khai đường lối đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường được cập nhật thông tin thời sự có tính định hướng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề trong nước, quốc tế.
Đây cũng là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên chủ động vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tuyên truyền, định hướng thông tin, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/an-khe-thong-tin-tinh-hinh-thoi-su-trong-nuoc-va-quoc-te-den-can-bo-dang-vien-3358868.html