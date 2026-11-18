Báo cáo viên trình bày tình hình thời sự trong nước và quốc tế tại hội nghị. Ảnh: V.T

Tại hội nghị, báo cáo viên báo cáo, trao đổi các chuyên đề trọng tâm, gồm: thông tin, phân tích tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia; tình hình biển, đảo; quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và những diễn biến chính trị gần đây.

Đặc biệt, hội nghị tập trung làm rõ hoạt động đối ngoại của Đảng năm 2026; những kết quả nổi bật trong triển khai đường lối đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức phường An Khê. Ảnh: V.T

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường được cập nhật thông tin thời sự có tính định hướng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề trong nước, quốc tế.

Đây cũng là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên chủ động vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tuyên truyền, định hướng thông tin, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.