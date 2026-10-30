An Khánh nghe dân nói, làm dân tin

Người dân xóm Ngò, xã An Khánh, đổ bê tông đường 6m.

Những ngày cuối tháng 10, trên nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở xã An Khánh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tại xóm Ngò, máy xúc san gạt đất, mở rộng đường lên 6m; những đoạn hoàn thành nền đường đang được đổ bê tông.

Đằng sau những con đường rộng mở là sự đồng thuận của người dân, được vun đắp từ công tác tuyên truyền, vận động và lắng nghe nguyện vọng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát huy vai trò cầu nối, đưa chủ trương của cấp ủy, chính quyền đến với nhân dân, đồng thời chuyển tải những kiến nghị từ cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Tiến Việt, người dân xóm Ngò, cho biết: Gia đình ông đã cùng con cháu thống nhất hiến thêm 250m² đất để mở rộng đường giao thông. Tuyến đường từ xóm Ngò vào khu Đồng Diềm, dài gần 500m, sau khi được mở rộng đã khang trang, thuận tiện hơn cho việc đi lại. Từ kết quả đó, người dân tiếp tục chung sức hoàn thiện các tuyến đường khác.

Cùng với mở rộng đường giao thông, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các khu dân cư xây dựng những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, kết hợp lắp đặt điện chiếu sáng và trồng cây xanh.

Ông Đặng Văn Đức, người dân xóm Đồng Bông, cho rằng đường sá rộng rãi, có ánh sáng và cây xanh không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn tạo không gian an toàn cho trẻ em vui chơi, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Khánh phối hợp với khu dân cư xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp xóm Đồng Bông.

Không chỉ lắng nghe nguyện vọng về hạ tầng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Khánh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, đời sống của người dân.

Tại khu vực chân bãi thải Mỏ than Khánh Hòa, nguy cơ sạt lở từng khiến nhiều hộ dân lo lắng và nhiều lần kiến nghị được di chuyển đến nơi an toàn hơn. Qua tiếp nhận ý kiến, tuyên truyền, vận động và phối hợp với các bên liên quan, phương án di dời các hộ dân đã được thống nhất triển khai.

Ông Bùi Khắc Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Khánh, cho biết: Trên 30 hộ dân tại khu vực bãi thải Mỏ than Khánh Hòa đã đồng thuận với chủ trương di chuyển đến nơi ở mới, góp phần bảo đảm an toàn.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Khánh, các hoạt động tại địa phương có dấu ấn rõ nét của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đặc biệt là việc “nghe dân nói” để từ đó “làm đúng, trúng ý và được dân tin”. Tháng 6-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức hoạt động “Tháng nghe dân nói”. Tuy nhiên, lắng nghe nhân dân không chỉ diễn ra trong một tháng mà được duy trì thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức.

Từ những tuyến đường được mở rộng bằng sự chung sức của nhân dân đến việc di chuyển các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn, tinh thần “nghe dân nói” ở An Khánh đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Khi ý kiến được lắng nghe, kiến nghị được chuyển tải và những vấn đề chính đáng được phối hợp giải quyết, niềm tin của người dân tiếp tục được củng cố, tạo động lực để mỗi người chủ động góp sức xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh.