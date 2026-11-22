Người dân xã An Khánh chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và thu nhập.

Sau sáp nhập, xã An Khánh có 16 xóm, với hơn 19.300 nhân khẩu. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 12.093 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 59,6 triệu đồng/năm. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Nằm trên trục Quốc lộ 37, có các cụm công nghiệp và doanh nghiệp lớn, An Khánh có lợi thế phát triển công nghiệp, xây dựng và tạo việc làm cho người dân. Cùng với đó, địa phương chú trọng chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản.

Nổi bật là mô hình sản xuất lúa đặc sản Nếp Vải theo tiêu chuẩn VietGAP tại xóm Sòng, quy mô 20ha với 126 hộ tham gia. Mô hình đạt năng suất ước 62,5 tạ/ha, sản lượng khoảng 125 tấn; lợi nhuận đạt 47,4 triệu đồng/ha, cao hơn khoảng 21,5 triệu đồng/ha so với giống lúa Khang dân 18 sản xuất đại trà.

Bên cạnh đó, mô hình sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ theo hướng phát thải thấp được triển khai trên 60ha, thu hút 342 hộ tham gia. Toàn xã hiện có 25,77ha chè được chứng nhận VietGAP, góp phần nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và phát triển sản phẩm đặc trưng.

Trong xây dựng nông thôn mới, An Khánh đã đạt 4/10 tiêu chí, tương ứng 36/47 chỉ tiêu; còn 6 tiêu chí chưa đạt. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình hơn 18,2 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 5 tỷ đồng.

Thời gian tới, xã tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP và củng cố hoạt động hợp tác xã, tạo động lực nâng cao thu nhập, từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.