Ăn hồng ngâm thế nào để ngon mà không gây hại sức khỏe?

Quả hồng chứa vitamin A, vitamin C, chất xơ, mangan, đồng và các hợp chất phenolic có hoạt tính chống oxy hóa. Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của loại quả này, người tiêu dùng cần chú ý từ khâu chọn mua đến cách bảo quản và sử dụng.

Chọn quả nguyên vẹn, có nguồn gốc rõ ràng

Khi mua hồng ngâm, nên ưu tiên những quả có vỏ nguyên vẹn, không dập nát, nứt, mốc hoặc xuất hiện những vùng thâm nhũn. Quả có màu sắc tương đối đồng đều, không có dấu hiệu hư hỏng thường dễ lựa chọn hơn.

Tuy nhiên, màu sắc, mùi thơm hay tình trạng cuống không đủ để xác định chính xác độ chín và chất lượng bên trong quả. Với hồng ngâm, người mua cũng khó nhận biết bằng mắt thường quả đã được xử lý như thế nào. Vì vậy, nên chọn sản phẩm tại cửa hàng uy tín, có thông tin nguồn gốc rõ ràng.

Nếu mua phải quả còn xanh, có thể để ở nơi thoáng mát cho chín tự nhiên. Đặt hồng gần táo hoặc chuối cũng có thể thúc đẩy quá trình chín nhờ khí ethylene do những loại quả này giải phóng. Không nên sử dụng những quả có dấu hiệu thối, mốc hoặc hư hỏng.

Tránh ăn hồng còn xanh, chát nhiều

Hồng chưa chín thường có vị chát do chứa nhiều tanin hòa tan. Ăn nhiều quả còn xanh, chát có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Trong một số trường hợp, tanin có thể kết hợp với các thành phần trong thức ăn tạo thành khối bã trong dạ dày. Nguy cơ này tuy không phổ biến nhưng đáng lưu ý ở người từng phẫu thuật dạ dày, bị rối loạn vận động dạ dày hoặc có tình trạng khiến thức ăn lưu lại lâu trong đường tiêu hóa.

Vì vậy, không nên ăn nhiều hồng còn cứng, xanh và chát. Nên chọn quả đã chín phù hợp với đặc điểm của từng giống, có vị dễ ăn hơn và ít chát hơn.

Một số người cũng có thể bị dị ứng với quả hồng. Nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như ngứa, nổi mẩn hoặc khó chịu đường tiêu hóa sau khi ăn, nên ngừng sử dụng. Trường hợp có dấu hiệu khó thở hoặc sưng môi, lưỡi, họng cần được cấp cứu kịp thời.

Ăn lượng vừa phải, chú ý thời điểm sử dụng

Hồng có thể được đưa vào chế độ ăn như những loại trái cây khác. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều trong một lần, nhất là khi quả còn vị chát. Lượng ăn phù hợp tùy thuộc vào kích thước quả, chế độ ăn tổng thể và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Người có tiền sử phẫu thuật dạ dày hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa nên thận trọng hơn khi ăn hồng, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên môn nếu cần.

Không có cơ sở để khẳng định mọi người đều phải tránh ăn hồng khi bụng đói. Dù vậy, nếu thường xuyên bị cồn cào, đầy bụng hoặc khó chịu khi ăn hồng lúc đói, nên chuyển sang ăn sau bữa chính hoặc dùng cùng một bữa ăn nhẹ.

Có thể ăn hồng tươi trực tiếp hoặc kết hợp với các món salad. Khi chế biến thành mứt, thạch hay món tráng miệng, cần chú ý lượng đường bổ sung. Hồng tươi thường là lựa chọn thuận tiện để bổ sung trái cây mà không cần thêm đường.

Rửa sạch, bảo quản đúng cách và chọn quả đúng mùa

Trước khi ăn, nên rửa sạch quả dưới vòi nước chảy, kể cả khi dự định gọt vỏ. Có thể gọt vỏ nếu muốn giảm lượng tanin từ phần vỏ hoặc đơn giản vì sở thích cá nhân. Tuy nhiên, không nên coi việc gọt vỏ là biện pháp bảo đảm loại bỏ hoàn toàn tanin, bởi thành phần này còn có trong phần thịt quả.

Hồng sau khi mua cần được bảo quản phù hợp với độ chín và hướng dẫn của người bán. Quả đã chín nên được sử dụng sớm; nếu cần bảo quản trong thời gian ngắn, có thể để trong ngăn mát tủ lạnh. Tránh để quả dập nát hoặc hư hỏng tiếp xúc với những quả còn nguyên vẹn.

Hồng thường được thu hoạch nhiều vào mùa thu và mùa đông, nhưng thời điểm cụ thể phụ thuộc vào giống và vùng trồng. Chọn quả đúng mùa, có nguồn gốc rõ ràng và không có dấu hiệu hư hỏng sẽ giúp người tiêu dùng chủ động hơn về chất lượng.

Hồng ngâm có thể là một phần của chế độ ăn đa dạng, nhưng không phải cứ ăn nhiều là nhận được nhiều lợi ích hơn. Chọn quả phù hợp, vệ sinh đúng cách và điều chỉnh lượng ăn theo khả năng dung nạp của cơ thể là những nguyên tắc quan trọng để thưởng thức loại quả này an toàn.