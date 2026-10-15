Ẩn họa từ sự mập mờ nguồn gốc sản phẩm thẩm mỹ filler, botox quy mô lớn

Đường dây filler, botox doanh thu hơn 500 tỷ đồng vừa bị bắt giữ.(Ảnh: Công an Hà Nội).

Tiêu thụ hàng triệu sản phẩm không rõ nguồn gốc

Vụ án bắt giữ, khởi tố hàng chục đối tượng trong đường dây sản xuất, san chiết, đóng gói và buôn bán trái phép chất filler, botox tại TP Hà Nội vừa qua đang dấy lên những vấn đề đáng lo ngại trong hoạt động kinh doanh sản phẩm làm đẹp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây vừa bị bắt giữ kinh doanh nhiều mặt hàng như filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm phục vụ thủ thuật thẩm mỹ.

Các đối tượng trong đường dây kinh doanh filler, botox bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trong số đó, có những sản phẩm chưa có tem nhãn, bao bì, san chiết, đóng gói và dán nhãn trước khi đưa ra thị trường.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 123.000 sản phẩm, trị giá hơn 74 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã tiêu thụ hàng triệu sản phẩm, với doanh thu trên 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, những người liên quan không có chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Địa điểm bảo quản thuốc chưa được cấp phép, không đáp ứng các điều kiện bảo quản. Các đối tượng cũng không được những công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm.

Điều này gây nguy hiểm cho người sử dụng những dịch vụ và các sản phẩm không rõ nguồn gốc nói trên.

Người sử dụng không chỉ đối mặt với nguy cơ phản ứng tức thời mà còn có thể gặp các biến chứng phức tạp, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Với những sản phẩm được tiêm trực tiếp vào cơ thể, rủi ro càng đáng quan tâm.

Biến chứng có thể xuất hiện sau nhiều năm

Những ca bệnh được ghi nhận tại các cơ sở y tế cho thấy hậu quả của việc sử dụng filler không rõ nguồn gốc không phải có biểu hiện ngay sau thủ thuật.

Trong hai tháng gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận, điều trị 5 trường hợp áp xe vùng mông, vùng ngực. Các bệnh nhân có tiền sử tiêm chất làm đầy từ 5-10 năm trước.

Sản phẩm filler, botox bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Khi nhập viện, các bệnh nhân có biểu hiện sưng đau, viêm nhiễm, xuất hiện những ổ áp xe lan rộng tại vùng từng tiêm. Do khoảng thời gian từ khi thực hiện thủ thuật đến lúc phát hiện biến chứng kéo dài nhiều năm, một số người không nghĩ những tổn thương hiện tại có liên quan đến việc tiêm filler trước đây.

Các bác sĩ đã ghi nhận toàn bộ bệnh nhân đều thực hiện thủ thuật tại những cơ sở spa không rõ nguồn gốc, đồng thời không nắm được thông tin về thành phần, nhà sản xuất hay nguồn gốc của chất làm đầy đã sử dụng. Điều này gây khó khăn cho quá trình xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Theo đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dù tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ phổ biến, việc đưa các chất làm đẹp chưa được cơ quan chức năng cấp phép, chưa được kiểm chứng vào cơ thể vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Biến chứng không chỉ xuất hiện ngay sau tiêm mà còn có thể xảy ra sau nhiều năm, dưới dạng phản ứng viêm, phản ứng dị vật hoặc nhiễm trùng.

Bệnh nhân bị áp xe, nhiễm trùng muộn sau khi tiêm filler phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – ( Ảnh: BVCC).

Khi áp xe hình thành, người bệnh có thể phải dẫn lưu ổ mủ, lấy bệnh phẩm xét nghiệm và sử dụng kháng sinh. Đối với các trường hợp tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật để nạo vét, loại bỏ mô hoại tử và các vật liệu liên quan. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, tình trạng nhiễm trùng có thể lan rộng, gây tổn thương đáng kể đến da và mô mềm.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp biến chứng sau tiêm botox, filler. Một phụ nữ gần 40 tuổi phải nhập viện khi hai bên hàm sưng to, đau nhức dữ dội, trên má xuất hiện sẹo sâu sau khi tiêm botox tại một cơ sở làm đẹp nhỏ.

Bệnh nhân 14 tuổi bị biến chứng gây mờ mắt sau khi tiêm filler được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức – (Ảnh: BVCC)

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, nhiều trường hợp biến chứng do tiêm filler, tế bào gốc tại các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.

Một số trường hợp phải nhập viện cấp cứu, đối mặt với nguy cơ hoại tử, thậm chí mất thị lực.

Đáng chú ý, phần lớn người gặp biến chứng là người trẻ. Những nguyên nhân thường gặp liên quan đến việc lựa chọn cơ sở thiếu uy tín, tin vào quảng cáo thổi phồng hoặc ưu tiên dịch vụ giá rẻ.

Cẩn trọng "tiền mất, tật mang"

Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Đình Kim Cương - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đình Cương (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khuyến cáo, khách hàng sử dụng dịch vụ tại những cơ sở làm đẹp không đủ điều kiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn hại sức khỏe.

“Khách hàng có nhu cầu tiêm filler, botox nên tìm hiểu kỹ và đến các cơ sở y tế được cơ quan chức năng cấp phép, người phụ trách chuyên môn có chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan nhà nước công nhận để tránh những rủi ro, thiệt hại về sức khỏe không đáng có”, luật sư Nguyễn Đình Kim Cương nhấn mạnh thêm.

Luật sư Nguyễn Đình Kim Cương.

Luật sư Cương lưu ý thêm, khi xảy ra dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời.

Đối với vụ án nói trên vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố, luật sư Cương cho rằng cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực y tế.

“Tại Điều 190 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, trong đó có hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện cấu thành tội phạm. Tại điểm đ khoản 3 Điều 190, trường hợp hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng có trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 700 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể đối mặt với khung hình phạt từ 8 - 15 năm tù.

Đối với vi phạm hàng hóa trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoặc thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng sẽ có mức phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 - 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định”, luật sư Nguyễn Đình Kim Cương cho biết.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Đình Tâm, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo: Biến chứng sau tiêm filler có thể xuất hiện rất nhanh và mức độ tổn thương có thể nghiêm trọng hơn những phản ứng thường gặp sau tiêm như sưng, bầm tím hoặc đau nhẹ. Biến chứng có thể dẫn đến tắc mạch, mất thị lực xảy ra khi filler đi vào lòng mạch hoặc gây chèn ép mạch máu, khiến dòng máu đến mô bị giảm hoặc ngừng lại. Khi mô không được cung cấp đủ máu và oxy trong thời gian kéo dài, tổn thương có thể tiến triển thành hoại tử.