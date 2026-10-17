Ẩn họa đuối nước từ những hồ chứa nước lót bạt

Những vụ đuối nước thương tâm

Chiều 26-9, không khí tang thương bao trùm xóm nghèo ở thôn Phú Hà (xã Ia Le) khi 2 bé gái đang học lớp 6 tử vong do đuối nước. Đó là em P.T.N. (SN 2014) và H.T.N.C. (SN 2015), cùng học Trường THCS Trần Phú (xã Ia Le).

Hồ chứa nước lót bạt nơi 2 nữ sinh lớp 6 bị đuối nước tại xã Ia Le. Ảnh: Văn Ngọc

Sáng cùng ngày, 2 em vẫn đến trường. Đến chiều, N. theo cha mẹ lên rẫy tại thôn Thiên Ân (xã Ia Le). Cùng đi với N. có C. là bạn cùng lớp. Khoảng 14 giờ 30 phút, cha mẹ bảo N. cùng bạn về nhà trước, còn mình sẽ về sau.

Khoảng 16 giờ 30 phút, trên đường từ rẫy về, cha mẹ em N. phát hiện chiếc xe đạp của con để chơ vơ bên lề đường. Gọi con không thấy trả lời, họ hốt hoảng tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 em trong hồ chứa nước lót bạt gần đó.

Trong căn nhà gỗ tạm bợ ở thôn Phú Hà, ông V, cha em N. nghẹn ngào kể: Từ nhỏ, con gái đã chịu nhiều thiếu thốn nhưng luôn chăm chỉ học hành, phụ giúp cha mẹ.

“Cha mẹ còn nghèo nên phải làm rẫy ở xa, con cũng đi theo để phụ giúp cha mẹ. Bình thường cháu cũng không nghịch ngợm ở khu vực sông suối, hồ nước gì đâu. Nhưng dường như cháu đi đường đất bị lấm bẩn nên thấy hồ nước đến rửa, bị trượt chân gặp nạn. Nhìn xe đạp còn đó mà con mình đã mãi mãi ra đi, phận làm cha mẹ làm sao nguôi ngoai nỗi đau này” - ông V. nghẹn ngào.

Trước đó, chiều 9-7, trong kỳ nghỉ hè, em N.X.N.T. (SN 2015, trú xã Ia Krêl) đi chơi cùng bạn bè tại khu vực nương rẫy thuộc làng Le 1 (xã Ia Krêl). Trong lúc đi một mình, em trượt chân rơi xuống hồ chứa nước lót bạt của một hộ dân và tử vong. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể em mới được người dân phát hiện.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ đuối nước liên quan đến hồ chứa nước phục vụ nông nghiệp, trong đó có hồ chứa nước lót bạt, khiến 12 người tử vong. Những con số đau lòng này cho thấy nguy cơ mất an toàn tại các hồ chứa nước ở khu vực sản xuất nông nghiệp cần được quan tâm đúng mức.

Ngăn ngừa hiểm họa từ hồ chứa nước lót bạt

Tại các vùng sản xuất nông nghiệp ở khu vực phía Tây tỉnh, hồ chứa nước lót bạt trở thành giải pháp được nhiều hộ dân lựa chọn để tích trữ nước, phục vụ tưới cà phê và các loại cây trồng khác.

Tuy nhiên, bên cạnh tiện ích, mô hình này tiềm ẩn nguy cơ đuối nước nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Hoằng - Trưởng Công an xã Ia Krêl: Nhiều hộ dân trên địa bàn sử dụng hồ bạt để tích nước tưới cà phê. Qua khảo sát, lực lượng Công an nhận thấy nhiều hồ chưa có hàng rào bảo vệ, biển cảnh báo nguy hiểm hoặc thang, bậc lên xuống phục vụ thoát hiểm.

Thượng tá Đậu Văn Huy - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - cho biết: Hồ chứa nước lót bạt thường có dung tích và độ sâu lớn, trong khi hầu hết nằm ở khu vực nương rẫy không có người trông coi, thiếu biển cảnh báo nguy hiểm.

Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước, người dân cần lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, bố trí bậc lên xuống và chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ cứu người. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần tuyên truyền, vận động các chủ hồ rào chắn và có các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Hồ chứa nước lót bạt của anh Lê Sỹ Thao (làng Dnâu, xã Bờ Ngoong) được rào lớp lưới B40 bao quanh để đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Tại xã Bờ Ngoong, anh Lê Sỹ Thao (làng Dnâu) đã đầu tư hàng rào bảo vệ hồ bạt rộng khoảng 300 m², phục vụ tưới 1 ha cà phê và 8 sào chanh dây. Hồ được đào sâu khoảng 3 m để tích trữ đủ nước cho mùa khô.

“Hồ bạt khá trơn và sâu nên nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, dù tốn kém thêm, tôi vẫn làm rào 2 lớp: một lớp rào kín quanh nương rẫy và một lớp lưới B40 quanh hồ, nhằm hạn chế người lạ tiếp cận, tránh xảy ra tai nạn” - anh Thao cho biết.

Hồ bạt có thể giúp người dân chủ động nguồn nước tưới, nhưng nếu thiếu biện pháp bảo vệ, những công trình này cũng có thể trở thành mối nguy hiểm khó lường. Mỗi hồ cần được rào chắn, cảnh báo đầy đủ; bởi chỉ một phút bất cẩn cũng có thể để lại mất mát không gì bù đắp.