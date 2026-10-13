An Hải tổ chức ngày hội 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Hải cùng cán bộ biên phòng trao cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Thị Thanh Long, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Hải cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang của hội, các thế hệ cán bộ, hội viên và thanh niên trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, góp phần củng cố tổ chức hội vững mạnh và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ngày hội là dịp khơi dậy niềm tự hào về Tổ quốc, truyền thống của hội và tinh thần trách nhiệm của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh; đồng thời cổ vũ tuổi trẻ tích cực học tập, lao động sáng tạo, cống hiến sức trẻ và trí tuệ để xây dựng phường An Hải, thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Tại ngày hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Hải trao 10 suất quà cho thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 100 lá cờ Tổ quốc và 30 áo phao cho ngư dân trên địa bàn.

Tặng quà cho thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.P

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các cơ sở Đoàn, hội trên địa bàn phường đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và sẻ chia được lan tỏa sâu rộng, góp phần bồi đắp hình ảnh người trẻ An Hải sống đẹp, sống có ích.