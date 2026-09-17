An Hải thúc đẩy giảm rác thải nhựa trên phố Hà Bổng

Các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nội dung Dự án

Tại hội nghị, đại diện Ban điều hành tổ dân phố Mỹ Thạnh cùng các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh trên tuyến đường Hà Bổng được giới thiệu tổng quan về nội dung dự án và các hoạt động triển khai trên tuyến phố. Các nội dung truyền thông tập trung vào sự cần thiết giảm sử dụng nhựa dùng một lần, những việc người dân, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh có thể thực hiện để hạn chế rác thải nhựa, cũng như chia sẻ kết quả từ hành trình giảm nhựa dùng một lần tại một số cơ quan, đơn vị đã triển khai.

Dự án “Thúc đẩy giảm rác thải nhựa trong du lịch trên địa bàn phường An Hải” gồm 2 hợp phần chính: xây dựng Tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng và giảm nhựa dùng một lần tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn phường. Dự án hướng đến giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động du lịch, kinh doanh, giáo dục và sinh hoạt hằng ngày, góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường”. Mục tiêu trọng tâm được đặt ra là đến cuối năm 2027, có ít nhất 80% người dân, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên tuyến phố Hà Bổng thực hiện giảm nhựa dùng một lần trong hoạt động, sinh hoạt hằng ngày.

Các hộ kinh doanh cùng chính quyền, tổ chức Môi trường Thái Bình Dương quyết tâm thực hiện mục tiêu Dự án

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Dương Thanh Hà nhấn mạnh, để Hà Bổng thực sự trở thành tuyến phố du lịch xanh, yếu tố quyết định là sự chủ động hành động của từng người dân, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh. Trên cơ sở đó, mỗi hộ, cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn giải pháp phù hợp như hạn chế túi ni-lông, không chủ động cung cấp ống hút và đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích khách sử dụng chai, cốc, túi tái sử dụng, triển khai các hình thức làm đầy sản phẩm hoặc thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ nhằm giảm lượng rác thải nhựa phát sinh.