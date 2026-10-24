An Hải tăng cường rà soát, phòng chống ma túy

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 763/KH-CAP của Công an phường An Hải về tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Lực lượng CAP An Hải ra quân, tổng rà soát trên địa bàn.

Trong đợt ra quân, cán bộ, chiến sĩ Công an phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành kiểm tra cư trú, kết hợp test nhanh chất ma túy đối với 83 trường hợp. Các trường hợp được kiểm tra gồm những người thuộc diện quản lý và những trường hợp có điều kiện, khả năng hoặc biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Theo Công an phường An Hải, công tác phòng, chống ma túy được xác định là nhiệm vụ cần triển khai thường xuyên, liên tục, với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, không chạy theo phong trào hoặc chỉ tập trung vào các đợt cao điểm.

Lực lượng CAP. kiểm tra và thử test nhanh chất ma túy

Thời gian tới, Công an phường tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, kiểm tra cư trú và test nhanh chất ma túy, trong đó chú trọng các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Qua đó, từng bước chuyển hóa địa bàn, hướng đến mục tiêu xây dựng phường An Hải không ma túy vào năm 2028.

Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân có ý nghĩa quan trọng. Công an phường An Hải kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm, tệ nạn ma túy.

Sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với ma túy, xây dựng phường An Hải an toàn, văn minh, hướng tới mục tiêu không ma túy.

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