An Hải tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường từ khu dân cư

Đại biểu khu dân cư trao đổi về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn phường An Hải.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường An Hải đã tổ chức 11 đợt tổng dọn vệ sinh môi trường bằng cơ giới, tập trung xử lý ô nhiễm tại các tuyến đường và lô đất trống; qua đó thu gom, xử lý tổng cộng 510 tấn rác các loại.

Thông qua công tác kiểm tra, địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm 10 trường hợp xả thải gây ô nhiễm.

Bên cạnh đó, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thu gom, phân loại rác tại nguồn. Các hội, đoàn thể đã thu gom 9.260kg giấy, 8.890kg nhựa, 6.890kg kim loại và 32kg pin thải, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi những cách làm hiệu quả, chỉ ra khó khăn, hạn chế; đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò giám sát của Mặt trận, các hội, đoàn thể và trách nhiệm tự quản của tổ dân phố.

Nhiều vấn đề thực tiễn cũng được thảo luận sâu như thu gom, xử lý rác thải khu dân cư, rác cồng kềnh phát sinh và quản lý đất trống nhằm hạn chế ô nhiễm, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đại biểu dự hội nghị trao đổi về công tác thu gom, xử lý rác thải tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND phường Dương Thanh Hà đề nghị các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi đổ rác, xà bần, rác cồng kềnh không đúng nơi quy định.

Công tác kiểm tra cần tập trung vào các tuyến đường, khu đất trống, công trình xây dựng và địa bàn thường xuyên phát sinh tình trạng đổ trộm chất thải; kiên quyết không để hình thành các điểm tập kết rác trái phép gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Đồng thời, các chi bộ cần đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào sinh hoạt thường xuyên tại khu dân cư; ban công tác mặt trận và các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với môi trường sống.

Tùy thuộc điều kiện thực tế, mỗi khu dân cư chủ động xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình hoặc phần việc cụ thể như: tuyến đường, kiệt hẻm tự quản; phân loại rác tại nguồn; thu gom phế liệu gây quỹ an sinh; giảm rác thải nhựa và giữ gìn vệ sinh chung.

Phó Chủ tịch UBND phường Dương Thanh Hà nhấn mạnh, bảo vệ môi trường cần bắt đầu từ mỗi gia đình, từng tuyến đường và khu dân cư. Người dân được khuyến khích chủ động giám sát, phát hiện, phản ánh các hành vi gây ô nhiễm và những bất cập trong công tác thu gom rác thải.

Qua đó, từng bước nâng cao ý thức cộng đồng, chuyển từ tư duy coi vệ sinh môi trường là trách nhiệm riêng của chính quyền hay đơn vị thu gom sang xác định đây là trách nhiệm chung của mỗi người dân và toàn xã hội, góp phần xây dựng phường An Hải xanh - sạch - đẹp.