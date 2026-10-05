An Hải phát huy hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Dương Thanh Hà (thứ 3, trái sang) tặng hoa chúc mừng Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Sơn Trà nhân kỷ niệm 24 năm ngày thành lập. Ảnh: PV

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, những năm qua, tập thể cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Sơn Trà luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần đắc lực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại phường An Hải, công tác tín dụng chính sách luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự phối hợp đồng bộ giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Sơn Trà.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai sâu rộng đến tận cơ sở, nguồn vốn ưu đãi kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người nghèo và các hộ chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, vai trò của các tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quản lý, giám sát và hỗ trợ người vay ngày càng được phát huy hiệu quả.

Tại buổi thăm, lãnh đạo phường An Hải chúc mừng những thành tựu nổi bật của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nói chung và chi nhánh Sơn Trà nói riêng trong suốt 24 năm qua; đồng thời ghi nhận sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, viên chức ngân hàng đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo phường khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Sơn Trà để thực hiện tốt công tác ủy thác, quản lý và phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường An Hải đạt 885,856 tỷ đồng, tăng hơn 866 tỷ đồng so với thời điểm thành lập. Toàn phường hiện có 252 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 11.730 khách hàng còn dư nợ; trong đó, có 248 tổ xếp loại tốt, 4 tổ xếp loại khá. Tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát tốt, chỉ chiếm 0,02% tổng dư nợ.