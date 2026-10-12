An Hải nhân rộng mô hình 'dân vận khéo'

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND phường An Hải đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: B.H

Từ gần 30 mô hình đang được các phòng, ban, Mặt trận và hội, đoàn thể triển khai trên địa bàn, phường sẽ chọn 10 - 12 mô hình tiêu biểu để nhân rộng.

Các mô hình tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như an sinh xã hội, chuyển đổi số, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế…; đồng thời phù hợp với đặc điểm đô thị và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, thành phố.

Theo ông Đặng Đình Hưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải, tiêu chí quan trọng khi lựa chọn mô hình là phải phát huy tối đa vai trò và sự tham gia của nhân dân. Mục tiêu là xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xanh - sạch - đẹp, văn minh và từng bước hình thành cộng đồng số.

Việc lựa chọn và nhân rộng các mô hình là bước cụ thể hóa chương trình xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” trên địa bàn phường, dự kiến triển khai trong năm 2026 và 2027.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thông tin về mô hình an sinh xã hội. Ảnh: B.H

Các mô hình sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, có giám sát, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh phù hợp với thực tế. Mỗi mô hình sẽ do một cơ quan, đơn vị hoặc hội, đoàn thể chủ trì; đồng thời vận động đoàn viên, hội viên, người dân, các cơ quan và doanh nghiệp cùng tham gia.

Qua đó, phường An Hải tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân của Mặt trận, gắn kết các phong trào thi đua với đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh và phát triển.