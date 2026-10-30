An Hải nâng cao trách nhiệm phòng, chống tin giả và bảo vệ bí mật nhà nước

Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng cơ sở trước những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự buổi hội nghị.

Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tin giả, tin sai sự thật có sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và Nghị định số 328/2026/NĐ-CP.

Hội nghị đồng thời hướng dẫn cách nhận diện, phân loại, xử lý tin giả, tin sai sự thật, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, ngăn chặn thông tin sai lệch trên không gian mạng. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, thông tin chưa được kiểm chứng có thể lan truyền nhanh chóng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, danh dự cá nhân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng tiếp nhận, kiểm chứng, sử dụng và chia sẻ thông tin có ý nghĩa thiết thực, góp phần hạn chế nguy cơ tin giả, tin sai sự thật lan rộng trong cộng đồng.

CAP. An Hải kiểm tra, hướng dẫn cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, trường học

Cùng ngày, CAP. An Hải cũng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026 cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn. Hội nghị đã tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025, cập nhật các quy định mới của Chính phủ, Bộ Công an và yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại cơ sở.

Ban tổ chức đã trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, trường học, qua đó nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ trong thực tiễn. Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng hồ sơ, tài liệu cần bàn giao, tiếp nhận, lưu trữ lớn, cùng với việc ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội và hội họp trực tuyến, nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước luôn tiềm ẩn nếu không được quản lý chặt chẽ.