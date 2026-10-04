An Hải Festival 2026: Tạo dấu ấn mới cho du lịch biển Đà Nẵng

Tối 4.10, tại Công viên Biển Đông, phường An Hải, TP. Đà Nẵng, An Hải Festival 2026 đã bế mạc sau 17 ngày diễn ra sôi động.

Với chủ đề “Vũ điệu pháo hoa & Hương vị biển”, lễ hội diễn ra từ ngày 18.9 đến 4.10 trên không gian rộng hơn 30.000m², thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng và Sở VHTTDL Đà Nẵng cùng các đại biểu, đông đảo người dân và du khách tham dự lễ bế mạc An Hải Festival 2026

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, Trưởng Ban tổ chức An Hải Festival 2026, cho biết lễ hội đã mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa văn hóa, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm du lịch biển.

Điểm nhấn của lễ hội là 3 đêm pháo hoa trên biển, kết hợp âm nhạc và ánh sáng hiện đại, tạo nên những không gian nghệ thuật đặc sắc.

Bên cạnh đó, không gian “Hương vị biển” giới thiệu nhiều món ăn, sản vật mang đặc trưng vùng biển; các gian hàng OCOP, đặc sản vùng miền và sản phẩm lưu niệm góp phần tạo thêm trải nghiệm mua sắm cho người dân, du khách.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải phát biểu bế mạc An Hải Festival 2026

Lễ hội cũng ghi dấu ấn bằng việc ứng dụng công nghệ để tái hiện Làng An Hải thế kỷ XVIII và cuộc đời Danh thần Thoại Ngọc Hầu. Hoạt động này không chỉ tạo điểm nhấn mới lạ mà còn góp phần đưa những câu chuyện lịch sử, văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Không khí lễ hội được nối dài qua nhiều hoạt động cộng đồng như các cuộc thi ẩm thực, chương trình Trung thu “Rước trăng phá cỗ”, múa lân, giải bóng đá bãi biển, workshop, các hoạt động trải nghiệm và trình diễn thời trang tái chế với thông điệp bảo vệ môi trường biển.

Theo Ban tổ chức, sự hưởng ứng của hàng nghìn lượt người dân và du khách mỗi ngày là một trong những dấu ấn nổi bật của An Hải Festival 2026. Không chỉ tạo không gian vui chơi, giải trí, lễ hội còn góp phần kích cầu thương mại, tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động kinh tế ban đêm tại địa phương.

An Hải Festival 2026 bế mạc sau 17 ngày diễn ra sôi động

Đáng chú ý, từ một sự kiện văn hóa - giải trí, An Hải Festival đang được định hướng trở thành sản phẩm du lịch biển có tính định kỳ, có nhận diện riêng và khả năng lan tỏa lâu dài.

Qua đó, hình ảnh An Hải - khu vực giàu tiềm năng du lịch biển của Đà Nẵng - được giới thiệu theo hướng năng động, văn minh, hiện đại nhưng vẫn gắn với những giá trị văn hóa và sự thân thiện của cộng đồng địa phương.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm tại khu vực bãi biển và vệ sinh môi trường cũng được chú trọng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Theo Ban tổ chức, đây là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên một môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Những màn pháo hoa rực sáng bên biển Đà Nẵng tại An Hải Festival 2026

“Thành công của lễ hội không chỉ được đo bằng những màn pháo hoa hay không gian ẩm thực nhộn nhịp, mà còn ở sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và sự đồng hành của người dân. Mỗi người dân An Hải thực sự đã trở thành một "đại sứ du lịch" niềm nở, văn minh và hiếu khách”, ông Hoàng Công Thanh chia sẻ.

An Hải Festival 2026 thu hút rất đông người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm

Từ những kết quả đạt được, UBND phường An Hải cho biết sẽ tiếp tục duy trì, phát huy các hoạt động của lễ hội, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thường niên, từng bước nâng cao chất lượng chương trình và mở rộng quy mô.

Địa phương cũng đề xuất UBND TP. Đà Nẵng quan tâm, tạo điều kiện để An Hải Festival trở thành sự kiện thường niên cấp thành phố.

Đây được kỳ vọng là một trong những hướng đi nhằm làm phong phú thêm chuỗi sản phẩm du lịch biển, tăng sức hút đối với du khách và góp phần phát triển kinh tế đêm theo hướng bền vững.