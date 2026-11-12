An Hải đẩy mạnh tích hợp thông tin khai sinh, tình trạng hôn nhân trên VNeID

UBND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cập nhật giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, bản án hoặc quyết định ly hôn trên VNeID.

Đồng thời phổ biến rộng rãi lợi ích của việc tích hợp thông tin hộ tịch và chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi hoàn tất tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP.

Về công tác quản lý dữ liệu, Văn phòng HĐND và UBND phường có trách nhiệm rà soát, đối chiếu, cập nhật và làm sạch dữ liệu hộ tịch; kịp thời xử lý hoặc hướng dẫn người dân giải quyết các trường hợp thông tin bị thiếu, sai lệch hoặc chưa thống nhất trên VNeID.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tăng cường kiểm tra, đối chiếu thông tin khai sinh, tình trạng hôn nhân trong quá trình tiếp nhận hồ sơ; chủ động hướng dẫn người dân cập nhật, bổ sung hoặc cải chính hộ tịch theo quy định khi phát hiện sai sót.

Hoạt động này nhằm hoàn thiện dữ liệu dân cư, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi sử dụng giấy tờ điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.