An Hải bồi dưỡng kỹ năng thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng

Báo cáo viên triển khai nội dung tại hội nghị. Ảnh: PHÚ THIÊN

Tại hội nghị, các báo cáo viên thuộc Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn các chuyên đề về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; quy trình giám sát ở cấp phường và các bước thực hiện một cuộc giám sát.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, hội nghị dành thời gian thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; đồng thời hướng dẫn giải pháp tháo gỡ, làm rõ các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu cũng được phổ biến Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Hội nghị góp phần bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ giám sát cho các đại biểu, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.