An Giang yêu cầu xử lý vi phạm đất đai, xây dựng và rà soát cầu yếu trước ngày 15/11

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ, trật tự đô thị; đồng thời rà soát, xử lý cầu yếu, cầu hạn chế tải trọng và cầu quá niên hạn sử dụng.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tại buổi làm việc.

Theo Sở Xây dựng, hiện tỉnh có 550 trường hợp vi phạm đất đai, trong đó đã xử lý dứt điểm 87 trường hợp; 628 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đã xử lý 63 trường hợp; 15.411 trường hợp vi phạm về nhà ở, công trình trên sông, rạch, đã xử lý 1.496 trường hợp; 2.843 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị, đã xử lý 1.904 trường hợp. Ngoài ra, còn 8.293 trường hợp tồn đọng kéo dài, cần có lộ trình xử lý.

Về hạ tầng giao thông, toàn tỉnh hiện có 226 cầu trên 8 tuyến quốc lộ, 418 cầu trên các tuyến đường tỉnh và 445 cầu trên các tuyến đường xã, phường, đặc khu. Một số đầu cầu trên tuyến quốc lộ bị sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; nhiều cầu trên các tuyến đường tỉnh có tải trọng thấp, phân bố chưa đồng đều; một số cầu trên đường xã, phường, đặc khu đã khai thác lâu năm, xuống cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-UBND; tập trung xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị. Đồng thời, rà soát, phân loại nhà ở, công trình trên sông, kênh, rạch; ưu tiên di dời các trường hợp có nguy cơ mất an toàn, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm. Kết quả thực hiện gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2026.

Cùng mốc thời gian trên, các địa phương phải khẩn trương rà soát, báo cáo hiện trạng đối với cầu yếu, cầu hạn chế tải trọng và cầu quá niên hạn sử dụng; kịp thời cảnh báo, hạn chế tải trọng hoặc tạm dừng khai thác đối với cầu hư hỏng nghiêm trọng.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp danh mục, phân loại mức độ nguy hiểm, đề xuất phương án xử lý và nguồn vốn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2026. Đồng thời, xây dựng đề cương, dự toán Đề án “Nâng cấp, thay thế cầu yếu trên hệ thống đường bộ tỉnh An Giang, thúc đẩy liên kết vùng, giai đoạn 2026 - 2030”, trình UBND tỉnh xem xét.