An Giang yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm IUU trong 10 ngày

Quang cảnh cuộc họp

Chiều 19/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan đến uy tín quốc gia, an ninh, đối ngoại và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Các sở, ngành, địa phương phải triển khai nhiệm vụ quyết liệt, liên tục, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, thời hạn hoàn thành và kết quả cụ thể; không để công việc chậm trễ, tồn đọng kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương rà soát, phân loại từng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; làm rõ tình trạng, nguyên nhân, trách nhiệm quản lý và biện pháp xử lý cụ thể. Việc quản lý phải gắn với kiểm tra thực tế, không dừng lại ở thống kê số lượng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại cuộc họp.

Từ ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường lực lượng kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát; đồng thời phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân và các lực lượng liên quan ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin tàu cá lên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh; thiết lập cảnh báo đối với tàu hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác hoặc không đủ điều kiện hoạt động, phục vụ công tác theo dõi và xử lý.

Việc triển khai hệ thống eCDT phải được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ liên quan trong thời hạn 10 ngày. Tỉnh cũng thống nhất chủ trương tổ chức các điểm tập kết cá bên cạnh cảng cá chỉ định, tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, neo đậu và bốc dỡ thủy sản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến VMS còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành trong 10 ngày; đồng thời, hoàn thành báo cáo tình hình xử lý 24 trường hợp tàu cá vi phạm tồn đọng trong tuần từ ngày 19 đến ngày 25/10/2026 để gửi Ban Chỉ đạo quốc gia theo yêu cầu.

Công an tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan đẩy nhanh xác minh, điều tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật; bảo đảm đúng quy định, không để kéo dài do chậm phối hợp hoặc hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về chống khai thác IUU, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt; rà soát, triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ ngư dân, nhất là hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình và giải bản tàu cá.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn phát biểu về việc phân loại quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh đã đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 10.898 tàu cá. Trong số 3.539 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, có 3.531 tàu được lắp đặt thiết bị VMS. Tỉnh đã công bố mở 4 cảng cá do ngân sách nhà nước đầu tư, tổ chức 6 lớp tuyên truyền, tập huấn sử dụng hệ thống eCDT cho 481 lượt người; có 8.448 tàu cá đăng nhập tài khoản sử dụng hệ thống.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng phát hành 263 thông báo đối với 836 lượt vi phạm liên quan đến 522 tàu cá mất kết nối VMS hoặc vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; lập biên bản vi phạm hành chính 218 lượt liên quan đến 114 tàu, ban hành 109 quyết định xử phạt với tổng số tiền 6,63 tỷ đồng; đồng thời khép hồ sơ 397 lượt liên quan đến 308 tàu.

Tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, rà soát và xác minh các trường hợp tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá và thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU.