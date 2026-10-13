An Giang yêu cầu xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp trong tỉnh.

Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và kết nối cộng đồng doanh nghiệp năm 2026 có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ dự.

Theo đồng chí Lê Trung Hồ, doanh nghiệp tạo việc làm, đóng góp ngân sách, nâng cao thu nhập người dân và tạo nguồn lực cho giáo dục, y tế, hạ tầng, an sinh xã hội. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn từ biến động thị trường, chi phí đầu vào, áp lực cạnh tranh đến yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng chí Lê Trung Hồ đề nghị các sở, ngành, địa phương đổi mới tư duy phục vụ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (hàng đầu, thứ năm, từ trái qua) trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các cơ quan chức năng phải theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết kiến nghị, xác định rõ đơn vị chủ trì và thời hạn xử lý; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tỉnh cũng sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng có khả năng tạo động lực tăng trưởng, phát huy hiệu quả đầu tư công để thu hút vốn tư nhân.

Về phía doanh nghiệp, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh; gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm đối với người lao động và cộng đồng.

Chủ doanh nghiệp có thành tích đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 78 doanh nghiệp và 75 doanh nhân có đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác.