An Giang yêu cầu Vĩnh Hậu, Vĩnh Điều nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang kiểm tra trang bị, công cụ hỗ trợ được biên chế tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hậu.

Tại các đơn vị, đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần - kỹ thuật; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình; phát huy vai trò của các chốt dân quân thường trực, luôn là lực lượng gần dân, bám địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Hai đơn vị cần chủ động tham mưu thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.