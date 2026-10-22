An Giang yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình APEC 2027

Tại buổi kiểm tra thực địa và họp giao ban tuần 43 ở đặc khu Phú Quốc chiều 21/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung cao độ, chuyển các cam kết thành kết quả cụ thể tại từng công trường, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Kiểm soát tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, Vườn quốc gia Phú Quốc, UBND đặc khu Phú Quốc cùng các chủ đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm. Qua rà soát, một số công trình đang chịu áp lực tiến độ do mưa gây ngập, thiếu vật liệu xây dựng và phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhà biểu diễn đa năng APEC, công trình có tổng diện tích sàn 54.680 m2 gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sở hữu khán phòng có sức chứa lên tới 4.030 chỗ ngồi. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Đáng chú ý, riêng khu vực Cửa Cạn còn thiếu khoảng 1,9 triệu m³ đất đắp. Bên cạnh đó, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật phải điều chỉnh vị trí thiết kế, làm phát sinh thêm thời gian thi công, đặt ra yêu cầu cấp thiết về phối hợp giữa các đơn vị để hạn chế nguy cơ chậm tiến độ.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các bên liên quan rà soát chi tiết tiến độ và phương án thi công của từng dự án; chủ động điều phối máy móc, thiết bị, tận dụng nguồn vật liệu tại chỗ và tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu với cơ quan quản lý. Việc đẩy nhanh thi công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa bão.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh là đẩy nhanh xử lý thủ tục theo cơ chế “luồng xanh”, hạn chế thời gian chờ đợi giữa các cơ quan, đơn vị. Đối với những vấn đề liên quan đến các dự án phục vụ APEC 2027 mà các sở, ngành chưa thống nhất được phương án giải quyết, đơn vị phụ trách phải kịp thời báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.

Việc phối hợp cần bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết, tránh tình trạng hồ sơ kéo dài hoặc công việc bị đình trệ do thiếu thống nhất. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị không chỉ báo cáo khó khăn mà phải chủ động đề xuất phương án tháo gỡ, xác định cụ thể tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ.

Về nguồn cung vật liệu xây dựng, tỉnh yêu cầu xử lý việc di dời khoảng 186.025 m³ đất đá tại mỏ đá Trà Đuốc Lớn, sớm bàn giao mặt bằng 3,5 ha cho đơn vị được cấp phép khai thác. Đồng thời, tỉnh tiếp tục thúc đẩy khai thác cát biển theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 66.4/NQ-CP, nhằm bổ sung nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thi công các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Gỡ mặt bằng, siết trách nhiệm thực hiện

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị liên quan được giao xử lý dứt điểm việc bồi thường, thu hồi đất phục vụ dự án đường 975 trước ngày 25/10/2026. Các thủ tục liên quan đến dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đất đối ứng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và tuyến đường tạm phục vụ thi công tại khu vực Núi Ông Quán cũng phải được khẩn trương xem xét, tham mưu giải quyết.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Đây là những nội dung cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, đơn vị thực hiện và các bên liên quan. Việc chậm xử lý thủ tục hoặc bàn giao mặt bằng có thể tác động trực tiếp đến kế hoạch thi công, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung của các dự án hạ tầng tại Phú Quốc.

Bên cạnh các dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát phương án thi công nhà máy xử lý rác Bãi Bún. Các đơn vị không được tự ý thay đổi thiết kế hoặc thu hẹp quy mô công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm việc triển khai tuân thủ các yêu cầu đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện đối với từng nhiệm vụ. Báo cáo phải phản ánh đúng tình hình tại công trường, nêu cụ thể khó khăn, nguyên nhân và phương án xử lý; tuyệt đối không báo cáo hình thức, không để tình trạng trì trệ kéo dài.

Việc kiểm tra thực địa kết hợp giao ban hằng tuần nhằm tăng cường kỷ luật thực thi, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án. Những khó khăn về thủ tục, mặt bằng và vật liệu phải được xử lý theo thẩm quyền; các vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo kịp thời để có hướng chỉ đạo.

Trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027, Phú Quốc đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng, từ giao thông, sân bay đến các công trình kỹ thuật và môi trường. Vì vậy, kiểm soát tiến độ thực chất, phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị và nâng cao trách nhiệm thực thi có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm các công trình hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện quốc tế.