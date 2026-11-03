An Giang yêu cầu hoàn thiện hồ sơ các dự án phục vụ APEC 2027 trong tháng 11

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình phục vụ các hoạt động của Năm APEC 2027 tại Phú Quốc.

Sáng 3/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội và Quyết định số 1679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, công trình phục vụ các hoạt động của APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến nay, 9 dự án đã hoàn thành điều chỉnh lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; trong đó, 7 dự án đã có quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh dự án. Một số công trình trọng điểm đã hoàn thiện những thủ tục quan trọng. Đáng chú ý, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn khoảng 58.030 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp.

Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện thủ tục ở một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Vướng mắc chủ yếu là hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng, tài liệu xác định khối lượng thi công, khai thác khoáng sản và thủ tục đất đai chưa đầy đủ. Một số nhà đầu tư chậm cung cấp hồ sơ khiến cơ quan chuyên môn chưa đủ cơ sở kiểm tra, nghiệm thu, xác định giá trị công trình và thực hiện thanh toán theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn Sun Group, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các sở, ngành, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Các sở, ngành, đặc khu Phú Quốc và nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”, gắn trách nhiệm cụ thể với từng nhiệm vụ. Người đứng đầu phải trực tiếp nắm chắc công việc, tiến độ và chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công, không được đùn đẩy, né tránh. Nghị quyết số 41/2026/QH16 là cơ chế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi quy định, tuyệt đối không để phát sinh sai phạm mới hoặc lợi dụng cơ chế đặc thù để hợp thức hóa sai phạm.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng và giá trị công trình đã thi công, bảo đảm khách quan, minh bạch, không thất thoát tài sản nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung hoàn thiện thủ tục đất đai liên quan công trình đối ứng S4 nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. UBND đặc khu Phú Quốc khẩn trương xử lý 6ha mặt bằng còn lại để bàn giao đủ 57ha phục vụ dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn đề nghị nhà đầu tư phối hợp thực hiện nghiệm thu bàn giao từng phần cho dự án kè san lấp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu chuẩn bị hồ sơ làm việc với Kiểm toán Nhà nước ngay trong tháng 11; tăng cường giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là trong thanh toán, quyết toán các dự án. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các chủ đầu tư, nhà thầu phải tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, đồng thời xử lý, thu hồi các khoản tạm ứng theo quy định. Tổ công tác được yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tuần, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

"Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng quy định pháp luật và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo.