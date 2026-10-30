An Giang yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công tại tiểu vùng phía Bắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm việc với các xã, phường tiểu vùng phía bắc tỉnh An Giang.

Ngày 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cùng đoàn công tác làm việc với các xã, phường thuộc Tiểu vùng phía Bắc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 và nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đến ngày 20/10, các địa phương trong tiểu vùng giải ngân vốn đầu tư công đạt 377,622 tỷ đồng, tương đương 79,6% kế hoạch vốn tỉnh giao. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Tịnh Biên, Vĩnh Tế, Tân Châu và An Phú.

Về thu ngân sách nhà nước, toàn tiểu vùng đạt 788,181 tỷ đồng, tương đương 79,27% chỉ tiêu phấn đấu, chiếm 11,97% tổng thu ngân sách của các tiểu vùng. Một số địa phương có tiến độ thu vượt bình quân so với dự toán gồm: Châu Đốc, Tân Châu, Thới Sơn, Tịnh Biên, An Cư...

Trong thu hút đầu tư, Tiểu vùng phía Bắc có 39 dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó, 9 dự án đủ điều kiện đầu tư, với tổng diện tích khoảng 155,69ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.014 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ vốn cho các dự án trọng điểm; đẩy nhanh lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu An Giang; hỗ trợ mời gọi doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải rắn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các xã, phường cùng sở, ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm theo phương châm “6 rõ”. Trong đó, cần xác định cụ thể các chỉ tiêu đạt thấp, lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng và nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm; tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách, phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu toàn tỉnh và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch chung, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động rà soát quỹ đất, hạ tầng và các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa phương.

Đồng thời, phát huy lợi thế vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu và quan hệ giao thương với Campuchia; giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khảo sát dự án xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ thành phố Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, đoàn công tác khảo sát dự án xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ thành phố Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu (đoạn từ Công viên 30/4 đến khách sạn Victoria), tại phường Châu Đốc. Qua khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ gói thầu, đánh giá tiến độ và xây dựng kế hoạch xử lý nhằm đẩy nhanh thi công, bảo đảm mỹ quan đô thị Châu Đốc.