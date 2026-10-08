An Giang yêu cầu dự án phục vụ APEC 2027 phải có phương án bù tiến độ

Gỡ điểm nghẽn, tăng tốc công trình

Ngày 8/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án, nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC (gồm Nhà biểu diễn đa năng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và Công viên APEC). Ảnh: TTXVN phát

Theo UBND tỉnh An Giang, địa phương đang triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án theo hình thức PPP, đầu tư kinh doanh. Đối với nhóm dự án đầu tư công, tỉnh đã ban hành đầy đủ 9/9 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; 10/11 dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà thầu thi công.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án APEC hơn 13.476 tỷ đồng. Đến ngày 7/10, các dự án đã giải ngân hơn 9.379 tỷ đồng, đạt 69,6% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt 73,6%, ngân sách tỉnh đạt 63,19%.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều. Một số công trình còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, vật liệu, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đất đai và nguồn vốn.

Đáng chú ý, Hồ nước Cửa Cạn đang chậm khoảng 3,5 tháng so với hợp đồng, trong khi Hồ nước Dương Đông 2 chậm 5,2 tháng. Nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ được đánh giá cao do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức thi công.

Một số dự án xử lý môi trường cũng cần được tháo gỡ. Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông hiện mới đạt khoảng 12%, chưa thi công. Nhà đầu tư mới nộp 30 tỷ đồng trên tổng số 149,621 tỷ đồng theo yêu cầu về kinh phí giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị, đại diện các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà đầu tư phải bám sát tiến độ thực tế của từng công trình, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền.

Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị phải báo cáo rõ căn cứ, phương án và trách nhiệm, không để quá trình xin ý kiến, phối hợp xử lý hồ sơ làm gián đoạn tiến độ chuẩn bị phục vụ APEC 2027.

Đặc biệt, các dự án cần tăng tốc phải cập nhật kế hoạch bù tiến độ theo tuần, gắn cụ thể với mặt bằng, vật liệu, nhân lực, thiết bị và trách nhiệm của từng chủ thể.

Đồng bộ hạ tầng, nhiệm vụ APEC

Cùng với yêu cầu tăng tốc thi công, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Đối với những dự án có biện pháp thi công đặc thù hoặc phát sinh chi phí, việc tháo gỡ phải được thực hiện song song với hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và căn cứ pháp lý.

Phối cảnh nhà ga T2 Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc - một trong những dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027

Tỉnh lưu ý không để xảy ra tình trạng chạy theo tiến độ nhưng phát sinh vướng mắc trong thanh toán, nghiệm thu, kiểm toán hoặc thanh tra sau này.

Theo UBND tỉnh, công tác chuẩn bị APEC 2027 không chỉ tập trung vào các công trình hạ tầng mà còn bao gồm nhiều nhiệm vụ phục vụ trực tiếp các hội nghị và hoạt động liên quan.

Đến nay, 7/7 Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành tiểu đề án và chuyển sang giai đoạn tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ tập trung vào hậu cần, đầu tư, tuyên truyền - văn hóa, an ninh - y tế, đào tạo nhân lực, lễ tân và chỉnh trang hạ tầng Phú Quốc.

Trong đó, nhóm dự án đầu tư công và PPP đang được triển khai được kỳ vọng tạo nền tảng hạ tầng phục vụ các hoạt động của Năm APEC 2027. Việc hoàn thành đúng tiến độ các công trình cấp nước, xử lý nước thải và các hạng mục hạ tầng thiết yếu có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng đáp ứng nhu cầu của đại biểu, khách quốc tế và các lực lượng phục vụ sự kiện.

Theo lãnh đạo tỉnh, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành thủ tục mà phải chuyển nhanh các kế hoạch thành khối lượng thực tế tại từng công trình. Vì vậy, từng sở, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu phải xác định rõ phần việc, thời hạn và trách nhiệm, nhất là với những hạng mục đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Việc cập nhật phương án bù tiến độ theo tuần được xem là giải pháp để kiểm soát sát hơn các công trình đang chậm, đồng thời tạo cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành theo từng mốc cụ thể. Những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, di dời hạ tầng kỹ thuật hay thủ tục cần được xử lý song song thay vì chờ hoàn tất từng khâu mới triển khai bước tiếp theo.

Theo UBND tỉnh An Giang, công tác chuẩn bị APEC 2027 đã bước vào giai đoạn tập trung cao. Trọng tâm hiện nay là kiểm soát tiến độ, xử lý nhanh các điểm nghẽn và bảo đảm sự đồng bộ giữa các dự án hạ tầng với nhiệm vụ hậu cần, an ninh, y tế, lễ tân, tuyên truyền và chỉnh trang đô thị tại Phú Quốc.

Với yêu cầu các dự án chậm phải có phương án bù tiến độ cụ thể, An Giang đang đặt trọng tâm vào việc hạn chế nguy cơ dồn khối lượng vào giai đoạn cuối, bảo đảm các công trình và điều kiện phục vụ APEC 2027 được hoàn thiện theo đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn.