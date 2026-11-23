Đoàn công tác UBND tỉnh An Giang đến khảo sát sạt lở tại xã Phú Hữu.

Ngày 23/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức, khảo sát các điểm sạt lở, sụt lún trên tuyến đường từ cầu Phú Thạnh đến UBND xã Phú Hữu và tuyến đường vào Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Phú Hữu.

Tại các điểm khảo sát, đồng chí yêu cầu UBND xã Phú Hữu vận động các hộ dân có nhà tiếp giáp khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn; nghiên cứu làm đường tạm để duy trì việc đi lại. Địa phương cần rào chắn, đặt biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm; cắt tỉa cây ven bờ kênh nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài chính phối hợp các ngành, địa phương tham mưu bố trí kinh phí khắc phục các điểm sạt lở, sụt lún theo quy định. Về lâu dài, Ban Quản lý dự án tỉnh phối hợp UBND xã Phú Hữu nghiên cứu phương án xử lý bền vững, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trong đó tính đến giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.