An Giang yêu cầu cam kết tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi ký cam kết.

Sáng 22/10, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức ký cam kết hoàn thành các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 giữa các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh các dự án phục vụ APEC 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các đơn vị tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng. Qua kiểm tra thực tế, phần lớn dự án đang triển khai đúng tiến độ, song một số công trình còn chậm do chưa chủ động huy động nguồn lực và tổ chức thi công.

Các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu thi công công trình đã ký cam kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu nâng cao trách nhiệm, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Đối với nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, các bên cần phối hợp thống nhất phương án bổ sung hoặc thay thế, tránh để dự án kéo dài do hạn chế về năng lực thi công.

Tại đặc khu Phú Quốc, cần ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thi công. Các chủ đầu tư phải rà soát kế hoạch, nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Tại buổi lễ, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu thi công đã ký cam kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, thể hiện quyết tâm phối hợp, tập trung nguồn lực, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027.