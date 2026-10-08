An Giang yêu cầu các dự án phục vụ APEC 2027 phải có phương án bù tiến độ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì hội nghị.

Ngày 8/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án, nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Theo UBND tỉnh, An Giang đang triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án PPP, đầu tư kinh doanh. Đối với nhóm dự án đầu tư công, tỉnh đã ban hành đầy đủ 9/9 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; 10/11 dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà thầu thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trình bày các vướng mắc.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các dự án APEC hơn 13.476 tỷ đồng. Đến ngày 7/10, đã giải ngân hơn 9.379 tỷ đồng, đạt 69,6% kế hoạch; trong đó vốn ngân sách Trung ương đạt 73,6%, ngân sách tỉnh đạt 63,19%.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều. Một số công trình còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, vật liệu, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đất đai và nguồn vốn. Hồ nước Cửa Cạn đang chậm 3,5 tháng so với hợp đồng, trong khi Hồ nước Dương Đông 2 chậm 5,2 tháng; nguy cơ chậm tiến độ được đánh giá cao do mặt bằng chưa bàn giao đồng bộ.

Một số dự án xử lý môi trường cũng cần được tháo gỡ. Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông hiện mới đạt khoảng 12%, chưa thi công; nhà đầu tư mới nộp 30/149,621 tỷ đồng theo yêu cầu về kinh phí giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải bám sát tiến độ thực tế, việc thuộc thẩm quyền phải chủ động xử lý đến cùng; việc vượt thẩm quyền phải báo cáo rõ căn cứ, phương án và trách nhiệm, không để quá trình xin ý kiến làm gián đoạn tiến độ.

Đối với các dự án cần tăng tốc, phải cập nhật kế hoạch bù tiến độ theo tuần, gắn cụ thể với mặt bằng, vật liệu, nhân lực, thiết bị và trách nhiệm của từng chủ thể. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Đối với dự án có biện pháp thi công đặc thù hoặc phát sinh chi phí, việc tháo gỡ phải được thực hiện song song với hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và căn cứ pháp lý, tránh tình trạng chạy theo tiến độ nhưng để lại vướng mắc trong thanh toán, nghiệm thu, kiểm toán, thanh tra sau này.

Cùng với các dự án hạ tầng, 7/7 Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành tiểu đề án, chuyển sang giai đoạn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hậu cần, đầu tư, tuyên truyền - văn hóa, an ninh - y tế, đào tạo nhân lực, lễ tân và chỉnh trang hạ tầng Phú Quốc.

Theo UBND tỉnh, công tác chuẩn bị APEC 2027 đã bước vào giai đoạn tập trung cao. Trọng tâm hiện nay là kiểm soát tiến độ, xử lý nhanh các điểm nghẽn và biến kế hoạch thành khối lượng thực tế tại từng công trình, bảo đảm đồng bộ với các điều kiện phục vụ hội nghị.