An Giang yêu cầu 13 đơn vị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sáng 6/11, tại phường Long Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt dưới 80%, gồm Sở Khoa học và Công nghệ và các xã, phường: Long Phú, Tân Châu, Châu Phong, Hà Tiên, Tiên Hải, Giang Thành, Vĩnh Điều, Thạnh Đông, Óc Eo, Núi Cấm, Thới Sơn, An Cư.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thuộc phạm vi Đoàn kiểm tra số 2 phụ trách là hơn 1.933 tỷ đồng giao cho 24 đơn vị thực hiện.

Đến nay, giá trị giải ngân đạt hơn 1.601 tỷ đồng (đạt 82,85% kế hoạch), cao hơn bình quân chung của tỉnh (61,55%) và cả nước (74,1%). Tuy nhiên, toàn đoàn vẫn còn 13/24 đơn vị giải ngân dưới 80%.

Trong đó, một số đơn vị đạt thấp như Sở Khoa học và Công nghệ (44,6%), xã Vĩnh Điều (56,3%), phường Hà Tiên (64%) do vướng thủ tục, điều chỉnh thiết kế, kiểm thử công nghệ và thiếu hụt vật liệu xây dựng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung cao độ, rà soát từng dự án để xác định rõ nguyên nhân vướng mắc. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành chỉ tiêu giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp khó khăn về thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh toán; tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết gửi Sở Tài chính trước ngày 7/11.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ giải quyết nguồn cung vật liệu cho phường Hà Tiên để bảo đảm tiến độ Dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp; các ngành và địa phương chủ động chuẩn bị hồ sơ phân bổ vốn ngay từ đầu năm 2027.

HÀ NGÂN