An Giang mở rộng thu hút đầu tư lấn biển, công nghiệp và du lịch. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Định hình cực tăng trưởng mới

Ngày 22/11, tại phường Rạch Giá, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề phát triển các dự án lấn biển, công nghiệp, du lịch và dự án đối tác công tư về phát triển hạ tầng.

Hội nghị không chỉ công bố danh mục các dự án trọng điểm mà đối thoại cởi mở, thẳng thắn giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp nhằm chuyển hóa các lợi thế sẵn có thành động lực tăng trưởng kinh tế thực chất và bền vững.

Nhìn trên bản đồ kinh tế khu vực, An Giang sở hữu vị thế chiến lược hiếm có khi vừa có đường bờ biển dài 200km, vừa có tuyến biên giới trên bộ trải dài hơn 148km giáp với Vương quốc Campuchia. Lợi thế kép này giúp tỉnh hội tụ đầy đủ điều kiện để vươn lên thành cửa ngõ giao thương trọng yếu, kết nối trực tiếp vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) và khu vực Vịnh Thái Lan.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Hiện thực hóa tầm nhìn này, trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026, An Giang đang tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển theo hướng liên kết vùng. Trong đó, trục kinh tế kết nối hai trung tâm đô thị động lực là Rạch Giá và Long Xuyên được xác định là xương sống dẫn dắt quá trình đô thị hóa và phát triển dịch vụ, công nghiệp.

Thực tế thời gian qua cho thấy, bức tranh thu hút đầu tư của An Giang đã ghi nhận nhiều gam màu tươi sáng trên cả ba trụ cột: công nghiệp, kinh tế biên mậu và du lịch.

Về hạ tầng công nghiệp và kinh tế cửa khẩu, toàn tỉnh đã quy hoạch 11 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.711ha, song hành cùng 2 khu kinh tế cửa khẩu quy mô lớn là An Giang và Hà Tiên với tổng diện tích lên tới 32.334ha.

Đặc biệt, sự kiện Chính phủ quyết định nâng cấp cửa khẩu Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế đường bộ vào 8/2026 đã tạo ra cú hích quan trọng, mở rộng biên độ giao thương và logistics qua biên giới.

Ở tuyến cơ sở, mạng lưới 44 cụm công nghiệp có tổng diện tích 2.254,26ha cùng 22 cụm nhà máy chế biến chuyên ngành đang tạo ra quỹ đất sạch và dư địa dồi dào cho các nhà đầu tư thứ cấp. Sức hấp dẫn của phân khúc này càng được gia tăng khi tỉnh áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp 30% tổng mức vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND.

Du khách tham quan du lịch tại Phú Quốc. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Cùng với công nghiệp, ngành du lịch An Giang cũng bứt phá mạnh mẽ khi toàn tỉnh ước đón khoảng 27,9 triệu lượt du khách năm 2026, trong đó khách quốc tế ước hơn 2,5 triệu lượt, thu hơn 73,9 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh tiềm năng rộng mở, hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến hiến kế sâu sắc, đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi từ chính các doanh nghiệp đang trực tiếp triển khai dự án tại địa phương.

Ở lĩnh vực kinh tế biển, các dự án lấn biển tại Rạch Giá được đánh giá có sức hút với giới đầu tư.

Chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế khi triển khai chuỗi khu đô thị lấn biển quy mô khoảng 350ha tại Rạch Giá, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang (Tập đoàn Phú Cường) nhấn mạnh rằng đầu tư lấn biển không đơn thuần là bài toán mở rộng quỹ đất. Xa hơn, đó là quá trình kiến tạo một không gian phát triển kinh tế biển hiện đại và đa chức năng.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tuy nhiên, đại diện Tập đoàn Phú Cường cũng chỉ ra hàng loạt nút thắt mà nhà đầu tư đang đối mặt, bao gồm nguồn vốn đầu tư ban đầu rất lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, thủ tục hành chính ở một số hạng mục còn chậm và tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu san lấp tại chỗ. Từ thực tế đó, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh cần tính toán phân kỳ đầu tư theo chu kỳ 5 năm bám sát nhu cầu hấp thụ của thị trường, qua đó tránh tình trạng san lấp mặt bằng trên diện rộng rồi để đất trống chờ khách. Đồng thời, tỉnh cần có cơ chế điều phối đồng bộ nguồn vật liệu san lấp theo đúng tiến độ dự án và xác định minh bạch nghĩa vụ tài chính ngay từ giai đoạn đầu.

Trong định hướng sắp tới, Tập đoàn Phú Cường bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng tỉnh để cải tạo, nâng cấp Khu cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An) hiện đang xuống cấp, hướng tới mô hình tích hợp giữa nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến và đô thị ven biển gắn với dịch vụ du lịch.

Ở mảng hạ tầng công nghiệp và logistics, bà Phạm Thị Như Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC đề cao yếu tố minh bạch thông tin ngay từ bước khảo sát ban đầu.

Theo bà Phượng, để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, doanh nghiệp rất cần tỉnh chủ động sàng lọc trước các địa điểm triển vọng, công bố rõ ràng hiện trạng sử dụng đất, khả năng đáp ứng hạ tầng điện, nước, xử lý nước thải cũng như tiến độ các tuyến giao thông kết nối.

Bà Phạm Thị Như Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Về phía mình, Tập đoàn CIC khẳng định sẵn sàng cử đội ngũ chuyên gia trực tiếp khảo sát cùng các đối tác chuyên ngành để phát triển các cụm công nghiệp quy mô vừa, hệ thống kho lạnh dùng chung và trung tâm logistics gắn liền với vùng nguyên liệu nông, thủy sản địa phương, qua đó tạo thêm nhiều sinh kế bền vững cho người lao động.

Trong lĩnh vực du lịch, đại diện Tập đoàn Sao Mai, đơn vị đã đầu tư nhiều công trình trọng điểm tại Núi Cấm từ năm 2015 cũng đưa ra đề xuất mang tính chiến lược. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh nghiên cứu mở rộng không gian phát triển du lịch vượt ra ngoài ranh giới 1.050ha của phân khu trọng điểm hiện hữu tại Núi Cấm. Mục tiêu của đề xuất này là kiến tạo một quần thể du lịch quy mô lớn, kết nối chặt chẽ giữa hai cực bổ trợ lẫn nhau: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Núi Cấm và du lịch văn hóa, tâm linh đặc sắc tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Cam kết hành động quyết liệt, đồng hành cùng doanh nghiệp

Lắng nghe và ghi nhận toàn bộ các kiến nghị tâm huyết từ cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định, chính quyền tỉnh sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung trao đổi thành những hành động thực tiễn rõ nét.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, cập nhật chính xác dữ liệu quy hoạch, hiện trạng đất đai và hoàn thiện các điều kiện pháp lý cho từng dự án kêu gọi đầu tư.

Sở Du lịch được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan để nghiên cứu định hướng mở rộng không gian phát triển quần thể du lịch Núi Cấm-Núi Sam theo hướng đẳng cấp, bài bản và dài hạn.

Để công tác xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp thực sự đi vào chiều sâu, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định thành lập 5 tổ công tác chuyên trách về thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo từng nhóm lĩnh vực.

Các tổ công tác này sẽ tập trung vào những trụ cột trọng điểm gồm nông nghiệp công nghệ cao, thương mại-dịch vụ-du lịch, công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Bên cạnh cam kết từ phía chính quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư thể hiện quyết tâm bằng những đề xuất khả thi và hành động cụ thể, kiên quyết tránh tình trạng ký kết biên bản ghi nhớ rồi để đó mà không triển khai.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng hội nghị chuyên đề lần này sẽ tạo ra bước chuyển biến thực chất, thu hút thêm nhiều dự án quy mô, chất lượng được nghiên cứu và hiện thực hóa tại An Giang.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang kể từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức tại Phú Quốc vào 6/2025, hàng loạt dự án mới đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đưa chỉ tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội thông qua các dự án được cấp phép đạt khoảng 102% kế hoạch, vượt 2% so mục tiêu đề ra.

Song song với việc thu hút dòng vốn mới, công tác tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án tồn đọng cũng được chỉ đạo quyết liệt; đến nay, toàn tỉnh đã xử lý dứt điểm vướng mắc cho 474 dự án thuộc diện tháo gỡ theo các Nghị quyết 170, 171 và 29 của Quốc hội.