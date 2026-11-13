An Giang xuất quân thực hiện 'Tết quân-dân' năm 2027 mừng Chôl Chnăm Thmây

Học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi nhận xe đạp từ Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết quân-dân” tỉnh An Giang. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Với chủ đề “Quân-dân An Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2027”, chương trình diễn ra từ ngày 13/11/2026 đến ngày 9/4/2027. Chuỗi hoạt động tập trung thực hiện nhiều công trình, phần việc dân sinh thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào Khmer, gia đình chính sách và hộ nghèo; qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng-an ninh và thắt chặt tình đoàn kết quân-dân.

Quang cảnh lễ xuất quân. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo sẽ vận động xây dựng 68 căn nhà (gồm 66 căn nhà đại đoàn kết, 1 căn nhà đồng đội và 1 căn nhà 19/8) với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các lực lượng sẽ xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn; làm mới 2km đường giao thông; lắp đặt 2 tuyến đèn đường năng lượng mặt trời dài 2,9km cùng nhiều công trình bảo vệ môi trường và hỗ trợ mô hình sinh kế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 68 căn nhà “Tết quân-dân” cho Ủy ban nhân dân xã Gò Quao. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Song song với xây dựng hạ tầng, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 900 lượt người dân; trao hàng trăm suất quà an sinh, học bổng và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hội thi làm bánh truyền thống nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào Khmer.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại lễ xuất quân. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết quân-dân” tỉnh khẳng định, chương trình không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là hành trình của tình người, nghĩa đồng bào và trách nhiệm với cộng đồng. Việc tổ chức chuỗi hoạt động tại xã Gò Quao mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tri ân truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ban tổ chức trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng và tránh hình thức lãng phí. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực trong điều phối, đôn đốc thực hiện, đồng thời làm nòng cốt trong công tác dân vận giúp dân phát triển kinh tế.

Ban tổ chức Tết quân-dân tỉnh trao 30 suất học bổng cho học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Cấp ủy, chính quyền xã Gò Quao cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vận động nhân dân chung tay bảo vệ, phát huy hiệu quả lâu dài của các công trình sau khi bàn giao.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho Ủy ban nhân dân xã Gò Quao, đồng thời trao tặng 10 chiếc xe đạp và 30 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc Khmer vượt khó học giỏi.

Đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động, chính thức bắt đầu hành trình “Tết quân-dân” năm 2027. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua chuyên đề, các đại biểu đã thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động, chính thức bắt đầu hành trình “Tết quân-dân” năm 2027.