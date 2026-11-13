An Giang xuất quân thực hiện Tết Quân - Dân năm 2027 mừng Chôl Chnăm Thmây

Dự buổi lễ có Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; đồng chí Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT và chính quyền địa phương.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang phát biểu tại lễ xuất quân.

Với chủ đề “Quân - Dân An Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2027”, các hoạt động diễn ra từ ngày 13-11-2026 đến ngày 9-4-2027, chương trình vận động xây dựng 68 căn nhà, gồm: 66 căn nhà đại đoàn kết; 1 căn nhà đồng đội và 1 căn nhà 19/8, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 4 tỷ đồng. Đồng thời, xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn, làm mới 2km đường giao thông, xây dựng 2 tuyến đường thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời với tổng chiều dài 2,9km; thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế và nhiều phần việc dân sinh khác.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 68 căn nhà “Tết Quân – Dân” tới UBND xã Gò Quao.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 900 lượt người; trao hàng trăm suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hội thi làm bánh truyền thống của đồng bào Khmer cũng được tổ chức nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức Tết Quân- Dân tỉnh An Giang trao 30 suất học bổng tặng học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động gắn với Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao mang ý nghĩa tri ân truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và LLVT phối hợp chặt chẽ, triển khai các công trình, phần việc bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng thụ hưởng, tránh hình thức, lãng phí. Bộ CHQS tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đối với xã Gò Quao, cần huy động cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tích cực tham gia, chung sức thực hiện và bảo vệ các công trình sau khi hoàn thành. Đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao 10 chiếc xe đạp tặng học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Học sinh Khmer vui mừng khi nhận được xe đạp.

Dịp này, Ban tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho UBND xã Gò Quao; trao 10 chiếc xe đạp và 30 suất học bổng tặng học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Thông qua những công trình, phần việc thiết thực, chương trình tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa LLVT với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Gò Quao ngày càng phát triển, để đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.