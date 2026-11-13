An Giang: Xuất quân thực hiện 'Tết Quân - Dân' năm 2027

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo trong Lễ Xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân 2027. Ảnh: Phương Vũ

Dự có: Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước - Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương.

Với chủ đề “Quân - Dân An Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2027”, các hoạt động được triển khai từ ngày 13/11 đến 9/4/2027, tập trung thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ vận động xây dựng 68 căn nhà, gồm 66 căn nhà đại đoàn kết, một căn nhà đồng đội và một căn nhà 19/8, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 4 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 68 căn nhà “Tết Quân – Dân” cho UBND xã Gò Quao. Ảnh: Phương Vũ

Đồng thời, xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn; làm mới 2km đường giao thông; xây dựng 2 tuyến đường thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời với tổng chiều dài 2,9km; thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế và nhiều phần việc dân sinh khác.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 900 lượt người; trao hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi làm bánh truyền thống của đồng bào Khmer cũng được tổ chức, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ban Tổ chức Tết Quân dân tỉnh trao 30 suất học bổng cho học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Ảnh: Phương Vũ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, nhấn mạnh, “Tết Quân - Dân” không đơn thuần là hoạt động thường niên mà còn là hành trình của tình người, nghĩa đồng bào và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Mỗi công trình được xây dựng, mỗi căn nhà được trao tặng, mỗi phần quà gửi đến người dân đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn xã hội. Đặc biệt, việc tổ chức các hoạt động gắn với Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao còn mang ý nghĩa tri ân truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, triển khai các công trình, phần việc bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng thụ hưởng, tránh hình thức, lãng phí. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cần phát huy tốt vai trò tham mưu, điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Ảnh: Phương Vũ

Đối với địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Gò Quao huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động Nhân dân tích cực tham gia, chung sức thực hiện và bảo vệ các công trình sau khi hoàn thành, bảo đảm phát huy hiệu quả lâu dài. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho UBND xã Gò Quao; trao 10 chiếc xe đạp và 30 suất học bổng cho học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Tiết mục văn nghệ trong Lễ xuất quân tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân 2027. Ảnh: Phương Vũ

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo tỉnh phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027”. Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động, chính thức xuất quân triển khai các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027 mừng Chôl Chnăm Thmây.

Thông qua những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, chương trình tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Gò Quao ngày càng phát triển, để đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.