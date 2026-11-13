Dự buổi lễ có Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương.

An Giang: Xuất quân thực hiện Tết Quân - Dân năm 2027

Với chủ đề “Quân - Dân An Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2027”, các hoạt động được triển khai từ ngày 13/11/2026 đến ngày 9/4/2027, tập trung thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Ban Tổ chức Tết Quân dân tỉnh trao 30 suất học bổng cho học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi

Theo kế hoạch, chương trình sẽ vận động xây dựng 68 căn nhà, gồm 66 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 4 tỷ đồng.

Đồng thời, xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn; làm mới 2km đường giao thông; xây dựng 2 tuyến đường thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời với tổng chiều dài 2,9km; thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế và nhiều phần việc dân sinh khác.

Dịp này, ban bổ chức trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 900 lượt người; trao hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi làm bánh truyền thống của đồng bào Khmer cũng được tổ chức, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, “Tết Quân - Dân” không đơn thuần là hoạt động thường niên mà còn là hành trình của tình người, nghĩa đồng bào và trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi công trình được xây dựng, mỗi căn nhà được trao tặng, mỗi phần quà gửi đến người dân đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn xã hội.

Đặc biệt, việc tổ chức các hoạt động gắn với Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao còn mang ý nghĩa tri ân truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.