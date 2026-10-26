An Giang xuất quân Tết Quân - Dân 2027 Chôl Chnăm Thmây ngày 13/11

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 26/10, Ban Tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ xuất quân tại xã Gò Quao.

Theo kế hoạch, lễ xuất quân diễn ra tại hội trường Đảng ủy xã Gò Quao, ấp Phước Trung 1. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động, phát động phong trào thi đua chuyên đề; trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho địa phương và trao học bổng cho học sinh nghèo dân tộc Khmer vượt khó học giỏi.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027, đề nghị các sở, ngành, địa phương bám sát kế hoạch của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực) để khẩn trương hoàn tất các phần việc, chuẩn bị chu đáo cho lễ xuất quân.