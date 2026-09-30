An Giang xử phạt hơn 10,4 tỷ đồng các trường hợp vi phạm khai thác IUU

Lực lượng Kiểm ngư tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng biển An Giang.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đã phát hành 241 thông báo đối với 794 lượt của 506 tàu cá có dấu hiệu mất tín hiệu kết nối (VMS) hoặc vượt ranh giới cho phép trên biển. Chi cục đã gửi giấy mời đến 100% chủ tàu có dấu hiệu vi phạm để làm việc.

Đến nay, đã làm việc 563 lượt của 384 tàu; trong đó lập biên bản vi phạm hành chính 191 lượt của 105 tàu, ban hành 100 quyết định xử phạt, với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng; khép hồ sơ 372 lượt của 289 tàu. Còn 231 lượt của 136 tàu đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định...