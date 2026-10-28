An Giang: Xử phạt hộ kinh doanh tái chế phế liệu 64 triệu đồng vì vi phạm môi trường

Đoàn kiểm tra khảo sát hiện trường, lấy mẫu nước thải tại cơ sở tái chế phế liệu. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ngày 26/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Lan Kiệt, địa chỉ tại ấp Kinh 9, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, với số tiền 64 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Trước đó, ngày 23/9/2026, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường trong quá trình hoạt động tái chế phế liệu.

Kết quả kiểm định mẫu nước thải cho thấy, thông số Coliform vượt 15,8 lần, chất rắn lơ lửng vượt 6,24 lần và COD vượt 1,63 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT.

Việc xả nước thải chưa qua xử lý với các thông số vượt quy chuẩn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong công tác bảo vệ môi trường./.