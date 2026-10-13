An Giang xử phạt hành chính một công ty nuôi trồng thủy sản

Công ty Nam Việt Bình Phú bị xử phạt hành chính 320 triệu đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú (Công ty Nam Việt Bình Phú) có trụ sở chính tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không có giấy phép môi trường theo quy định đối với cơ sở đang hoạt động thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hành vi này bị xử phạt theo điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Với vi phạm trên, Công ty Nam Việt Bình Phú bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính 320.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời gian 4,5 tháng.

Đối với số lượng thủy sản đã được thả nuôi trước thời điểm nhận quyết định xử phạt, công ty có trách nhiệm quản lý, tổ chức thu hoạch nhằm xử lý và kết thúc đợt nuôi.

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh yêu cầu, kể từ thời điểm nhận quyết định, doanh nghiệp tuyệt đối không được thả nuôi mới, tái thả nuôi, gia tăng quy mô nuôi trồng thủy sản và không xả chất thải ra môi trường.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường An Giang, do dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú của công ty đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản của địa phương, nên không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc di dời cơ sở.