An Giang: Xử lý tình trạng thanh thiếu niên gây mất ANTT dịp lễ hội

Vào tối 6/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, tại phường Rạch Giá, Tổ công tác phát hiện tại tuyến đường Tôn Đức Thắng có 15 đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô nẹt bô, lạng lách gây mất ANTT.

Các thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô nẹt bô, lạng lách gây mất ANTT.

Tổ công tác tiến hành mời các đối tượng trên về Công an phường Rạch Giá làm việc, qua test nhanh có 3 đối tượng dương tính với chất ma tuý; kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ 2 cây dao sắt nhọn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Rạch Giá và Công an các xã: Bình An, Giồng Riêng, Đông Hoà, Đông Thái, Tân Thạnh tiếp tục làm việc các đối tượng, xử lý theo quy định.

Trước đó, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, Công an phường Rạch Giá đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự mời, gọi hỏi, răn đe các nhóm thanh, thiếu niên hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Thanh Có, Trưởng Công an phường Rạch Giá cho biết, qua phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an phường Rạch Giá đã chủ động nắm chắc tình hình từ nhiều nguồn thông tin qua quần chúng nhân dân, trên không gian mạng… đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn hành vi tụ tập gây rối, sử dụng hung khí đánh nhau, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn dịp trước, trong và sau lễ hội.

Công an tỉnh An Giang tăng cường xử lý tình trạng thanh, thiếu niên tập tụ, gây rối trật tự công cộng, giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí...

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý, đơn vị phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành rà soát, quản lý các nhóm thanh thiếu niên hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm và vi phạm pháp luật để quản lý, cảm hóa, giáo dục. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên, thanh niên; tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là vào ban đêm, kịp thời phát hiện, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT, xử lý nghiêm vi phạm ngay từ đầu, không để diễn biến phức tạp.