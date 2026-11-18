Siết chặt trách nhiệm quản lý đội tàu

Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành thủy sản Việt Nam, nhất là trong nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Với An Giang – địa phương có đội tàu khai thác thủy sản quy mô lớn, hoạt động trên vùng biển rộng, yêu cầu đặt ra không chỉ là kiểm soát hoạt động khai thác mà còn phải thiết lập kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.

An Giang quyết liệt khắc phục những tồn tại trong chống khai thác IUU, siết chặt kỷ cương quản lý đội tàu, minh bạch nguồn gốc thủy sản, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và phát triển kinh tế biển bền vững.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh tháng 11/2026, tổ chức chiều 17/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước những tồn tại, hạn chế còn phát sinh, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục, xử lý dứt điểm, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Trọng tâm được xác định là quản lý chặt chẽ đội tàu cá, kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản; khẩn trương xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS). Đây là yêu cầu có ý nghĩa then chốt, bởi mọi lỗ hổng trong quản lý phương tiện, giám sát hành trình đều có thể trở thành nguy cơ phát sinh vi phạm vùng biển nước ngoài, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực chung của cả nước.

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, trong tháng 10/2026, An Giang đã hoàn thành 19/19 nhiệm vụ được giao, đạt 100%; kết quả chấm điểm trên Hệ thống báo cáo điều hành chống khai thác IUU đạt 91,98 điểm, xếp loại tốt.

Đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 10.896 tàu cá được đăng ký, cập nhật trên hệ thống VNFishbase; trong đó, 10.555 tàu còn hạn giấy phép khai thác, 3.529 tàu đã lắp đặt thiết bị VMS. Từ đầu năm đến ngày 31/10, các lực lượng chức năng đã tổ chức 1.503 chuyến tuần tra, ban hành 192 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền hơn 7,88 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của An Giang trong tăng cường kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật. Tuy nhiên, kết quả hoàn thành nhiệm vụ hay số lượng quyết định xử phạt không phải là thước đo duy nhất. Điều quan trọng hơn là phải kiểm soát được thực chất hoạt động của từng phương tiện, xác định rõ trách nhiệm chủ tàu, thuyền trưởng và bảo đảm mọi vi phạm đều được phát hiện, xử lý đến cùng.

Đặc biệt, việc quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động phải được thực hiện xuyên suốt từ địa phương đến các lực lượng chức năng trên biển. Không thể để tàu nằm bờ trên danh nghĩa nhưng vẫn âm thầm hoạt động; càng không thể để tình trạng mất kết nối VMS, tháo gỡ hoặc gửi thiết bị giám sát trở thành kẽ hở cho hành vi khai thác bất hợp pháp.

Minh bạch nguồn gốc, xây dựng nghề cá có trách nhiệm

Một trong những yêu cầu quan trọng trong chống khai thác IUU là kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi hoạt động từ khi tàu xuất bến, khai thác trên biển đến khi cập cảng, bốc dỡ và tiêu thụ sản phẩm. Bởi nếu thiếu sự kết nối, đồng bộ giữa quản lý đội tàu, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc, những nỗ lực ngăn chặn khai thác bất hợp pháp sẽ khó đạt hiệu quả bền vững.

An Giang siết chặt kỷ cương nghề cá, kiến tạo nền tảng phát triển kinh tế biển bền vững.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ 21 điểm tập kết lên cá tạm thời thực hiện thường xuyên việc khai báo, truy xuất nguồn gốc qua hệ thống điện tử (eCDT), bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác.

Đây là khâu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc minh bạch nguồn nguyên liệu thủy sản khai thác. Khi thông tin về phương tiện, hành trình, sản lượng và quá trình bốc dỡ được cập nhật đầy đủ, đồng bộ, cơ quan quản lý sẽ có cơ sở đối chiếu, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa nguồn gốc thủy sản không hợp pháp.

Thực tế, đến nay, 19/21 điểm tập kết lên cá tạm thời của tỉnh đã triển khai hệ thống eCDT. Từ ngày 3 đến 16/11, có 722 tàu cá thực hiện thủ tục qua hệ thống tại các điểm này. Kết quả bước đầu cho thấy chuyển biến trong ứng dụng công nghệ vào quản lý nghề cá, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực vận hành và bảo đảm dữ liệu được cập nhật thực chất.

Để khép kín quy trình kiểm soát, Bộ đội Biên phòng tỉnh được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện xuất bến. Công an tỉnh tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến khai thác IUU theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ thay thế thiết bị VMS; đẩy nhanh xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu khai thác. Các địa phương có tàu cá phải nắm chắc tình hình, phân công cán bộ theo dõi, quản lý từng phương tiện; tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, tuyệt đối không khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát và chuyển đổi nghề cho ngư dân thể hiện cách tiếp cận không chỉ dựa vào kiểm tra, xử phạt mà còn hướng đến tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi phương thức sinh kế phù hợp. Đây là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm quá trình siết chặt kỷ cương nghề cá đi đôi với bảo vệ đời sống người dân, không để ngư dân trở thành đối tượng chịu sức ép mà thiếu sự đồng hành của chính quyền.

Nhìn rộng hơn, chống khai thác IUU không đơn thuần là câu chuyện đáp ứng các khuyến nghị của EC hay tháo gỡ một cảnh báo thương mại. Đó còn là yêu cầu tự thân của quá trình tái cơ cấu ngành thủy sản, bảo vệ nguồn lợi biển, nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ gìn uy tín quốc gia trên thị trường quốc tế.

Đối với An Giang, việc xử lý dứt điểm những tồn tại phải được cụ thể hóa bằng trách nhiệm rõ ràng của từng ngành, từng địa phương và từng cán bộ được giao nhiệm vụ. Mỗi con tàu phải được quản lý bằng dữ liệu chính xác; mỗi chuyến biển phải được giám sát; mỗi sản phẩm thủy sản phải có nguồn gốc minh bạch và mỗi hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh.

Quyết tâm ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi chuyển hóa thành kết quả thực chất trên từng vùng biển, từng cảng cá và từng địa bàn có tàu khai thác. Không để vi phạm tái diễn, không để những điểm nghẽn quản lý trở thành lực cản của ngành thủy sản chính là nền tảng để An Giang cùng cả nước tiến gần hơn mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” IUU, xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

AN GIANG – NHỮNG CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý TRONG CHỐNG KHAI THÁC IUU 19/19 nhiệm vụ tháng 10/2026 hoàn thành, đạt 100%.

91,98 điểm trên Hệ thống báo cáo điều hành chống khai thác IUU.

10.896 tàu cá được đăng ký, cập nhật trên VNFishbase.

1.503 chuyến tuần tra từ đầu năm đến 31/10.

192 quyết định xử phạt, tổng số tiền hơn 7,88 tỷ đồng.

19/21 điểm tập kết lên cá tạm thời triển khai eCDT.