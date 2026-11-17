Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại cuộc họp.

Chiều 17/11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt khắc phục tồn tại, hạn chế; tăng cường quản lý đội tàu, xử lý tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động và các trường hợp vi phạm.

Toàn tỉnh còn 730 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, 495/3.770 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) trong bờ chưa được xử lý và 21 trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài còn tồn đọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, quản lý chặt đội tàu, tập trung xử lý tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động. Các trường hợp mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác phải được xác minh, xử lý; việc truy xuất nguồn gốc thủy sản qua hệ thống eCDT và kiểm soát tại các điểm tập kết, lên cá cần được thực hiện chặt chẽ hơn.

Quang cảnh cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ thay thế thiết bị VMS, chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không còn nhu cầu hoặc không đủ điều kiện hoạt động.

Đối với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cần tập trung xác minh, xử lý dứt điểm 21 trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài còn tồn đọng; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển và kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến. Công an tỉnh đẩy nhanh điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm; Sở Ngoại vụ phối hợp cung cấp thông tin về tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ để phục vụ xác minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang đẩy mạnh tuyên truyền quy định về quản lý tàu cá, điều kiện khai thác, duy trì kết nối VMS, kiểm soát xuất, nhập bến, truy xuất nguồn gốc và chế tài xử lý vi phạm.

UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá phải nắm chắc số lượng, hiện trạng, vị trí neo đậu từng tàu; phân công cán bộ theo dõi, thường xuyên cập nhật dữ liệu, không để tàu cá chưa đủ điều kiện tham gia khai thác.