An Giang: Xem xét thành lập Ban Quản trị 73 cơ sở tự viện, bổ nhiệm trụ trì 16 cơ sở

Điểm cầu Văn phòng chùa Quảng Đức (P.Long Xuyên)

Phiên họp do Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang chủ trì; với sự tham dự của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự và đại diện các cơ quan chức năng tỉnh.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu: Văn phòng 1 - chùa Sắc tứ Tam Bảo (P.Rạch Giá) và Văn phòng 2 - chùa Quảng Đức (P.Long Xuyên).

Tại phiên họp, Ban Thường trực nghe báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã thống nhất trong phiên họp tháng 9, đồng thời thảo luận những công tác Phật sự cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Điểm cầu Văn phòng chùa Tam Bảo (P.Rạch Giá)

Về công tác Tăng sự, Ban Thường trực xem xét hồ sơ thành lập Ban Quản trị tại 73 cơ sở tự viện và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trụ trì tại 16 cơ sở; đồng thời xem xét đơn xin gia nhập GHPGVN của tịnh xá Bửu Hương (xã Thoại Sơn) và chùa Khánh Vân (P.Vĩnh Tế).

Ban Trị sự cũng thống nhất phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hành phóng sinh đúng cách, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2028; dự kiến tổ chức hội nghị với chủ đề “Thực hành phóng sinh theo tinh thần Phật giáo góp phần bảo vệ đa dạng sinh học”.

Bên cạnh đó, chư tôn đức thảo luận một số nội dung liên quan hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào thượng tuần tháng 11-2026.

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu đúc kết

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Thiện Thống đề nghị chư tôn đức Ban Thường trực tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp giải quyết các Phật sự đúng quy định của Giáo hội; chú trọng kiện toàn công tác quản lý tự viện và chuẩn bị các hoạt động Phật sự sắp tới.

Hòa thượng cũng lưu ý việc hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hành phóng sinh đúng cách, gắn tinh thần từ bi của đạo Phật với ý thức bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.