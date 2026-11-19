Các công trình xây dựng phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đang dần hoàn thiện

Nội dung thi đua trên nhiều lĩnh vực, trong đó, tập trung xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong giữ gìn và phát huy hình ảnh địa phương văn minh, an toàn, thân thiện trong mắt người dân và du khách.

Các đơn vị liên quan tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong đề án tổng thể và các đề án thành phần; chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, công trình, phần việc phục vụ năm APEC 2027, phấn đấu hoàn thành 100% theo kế hoạch.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, vận tải, thương mại, ẩm thực và các dịch vụ phục vụ khách quốc tế.

Theo UBND tỉnh An Giang, việc phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh nhằm huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công các sự kiện năm APEC 2027. Từ đó, quảng bá hình ảnh quê hương, con người An Giang; nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, xây dựng văn hóa ứng xử và tinh thần hiếu khách.