Hội LHPN tỉnh An Giang triển khai mô hình "Xã di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" để bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Theo đó, mô hình "Xã di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" của mỗi phường có 25 thành viên, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về di cư an toàn, phòng, chống mua bán người, thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, các thành viên phối hợp phát hiện nguy cơ, hỗ trợ và kết nối người dân với các dịch vụ cần thiết theo quy định; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.

Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát hiện 6 trường hợp mua bán người, nạn nhân đều là nữ giới; trong 6 tháng đầu năm 2026 phát hiện 2 trường hợp nạn nhân cũng là nữ giới. Đáng chú ý là hành vi mua bán người và bạo lực trên cơ sở giới có mối liên hệ khăng khít và tác động qua lại lẫn nhau, bởi vì bạo lực trên cơ sở giới xuất phát từ định kiến và bất bình đẳng giới.

Phụ nữ và trẻ em gái khi là nạn nhân của bạo lực cơ sở giới thường rơi vào trạng thái tổn thương tâm lý, phụ thuộc kinh tế hoặc thiếu thông tin - đây chính là yếu tố làm gia tăng nguy cơ biến họ thành mục tiêu bị dụ dỗ, lừa bán và phải chịu đựng các hình thức bạo lực cũng như những tổn thương sâu sắc về thể chất, tinh thần...

Bà Thái Thị Duy Ngân (bên phải) - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang - trao quyết định thành lập mô hình "Xã di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" cho Chủ tịch Hội LHPN phường Rạch Giá

Trao đổi với phóng viên, bà Thái Thị Duy Ngân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang, cho biết, Hội LHPN tỉnh chọn phường Rạch Giá và Vĩnh Thông làm điểm thành lập mô hình "Xã di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc đồng hành, hỗ trợ phụ nữ và cộng đồng nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa các nguy cơ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em gái và người dân.

Việc triển khai mô hình cũng là hoạt động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, gắn với phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an".

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu di cư, dịch chuyển lao động, tìm kiếm việc làm và cơ hội phát triển của người dân ngày càng gia tăng. Di cư mở ra nhiều cơ hội cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em gái và người dễ bị tổn thương.

Các đối tượng mua bán người ngày càng sử dụng những phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội, các nền tảng tuyển dụng trực tuyến, môi giới việc làm, những lời mời đi làm với mức thu nhập hấp dẫn, hứa hẹn kết hôn hoặc đưa ra nước ngoài để dụ dỗ, lừa gạt.

Xây dựng mô hình "Xã di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề để các hoạt động phòng ngừa mua bán người, thúc đẩy di cư an toàn và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả hơn tại cộng đồng.