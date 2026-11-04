An Giang: Xây dựng hạ tầng nông thôn mới hiện đại, đáng sống

Theo Quyết định 1385/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của UBND tỉnh An Giang về kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn I và Quyết định 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 về Bộ tiêu chí xã NTM đã mở ra cách tiếp cận mới sau sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp.

Hạ tầng giao thông nông thôn hiện đại của xã điểm nông thôn mới Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Nếu giai đoạn 2010-2025 là thời kỳ phủ kín hạ tầng, giao thông, thì giai đoạn 2026-2030 mục tiêu nâng chất, phát triển thực chất và hiện đại hóa nông thôn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, bộ tiêu chí xã NTM của An Giang, có 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu, trong đó 7 chỉ tiêu hoàn toàn mới. Trong đó, các yêu cầu về phát triển kinh tế tư nhân gắn với tạo việc làm, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, số hóa dữ liệu nông nghiệp - môi trường, camera AI giám sát an ninh và quản lý kiến trúc.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, tỉnh không áp dụng một chuẩn duy nhất cho 85 xã, mà chia thành ba nhóm theo điều kiện và định hướng phát triển. Các xã gắn với đô thị như Kiên Lương, Châu Thành thuộc Nhóm I, được áp dụng yêu cầu cao hơn về hạ tầng. Nhóm II là những địa bàn có điều kiện trung bình. Nhóm III gồm các xã khu vực II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được tính đến những khó khăn đặc thù.

Lộ trình xây dựng nông thôn mới của 85 xã trong tỉnh được phân bổ trong 4 năm: 13 xã năm 2026, 20 xã năm 2027, 26 xã năm 2028 và 26 xã năm 2029. Việc chia đều tiến độ được kỳ vọng hạn chế tình trạng chạy theo thành tích vào cuối kỳ. Từ đó, cơ chế phân bổ vốn chương trình mục tiêu Quốc gia này cũng được thiết kế theo hệ số ưu tiên, hướng nguồn lực về nơi khó khăn nhất. Tổng vốn Trung ương dự kiến hơn 3.060 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh An Giang hơn 4.101 tỷ đồng.

Nếu giai đoạn 2010-2025 là thời kỳ phủ kín hạ tầng, giao thông, thì giai đoạn 2026-2030 mục tiêu nâng chất, phát triển thực chất và hiện đại hóa nông thôn.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tỉnh An Giang đạt 80 triệu đồng/người, năm 2026 ước đạt 87 triệu đồng/người; xã không còn hộ nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở An Giang giai đoạn 2026-2030 không còn đơn thuần là câu chuyện làm đường, xây trường hay hoàn thành các tiêu chí. Đây là một cuộc thay đổi về quản trị và phát triển nông thôn. Kết quả cuối cùng không nằm trên những thành tích mà được đo bằng những thay đổi trong đời sống, người dân có thu nhập tốt hơn, hợp tác xã bán được nông sản với giá trị cao hơn, môi trường sạch hơn, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục tốt hơn và cuộc sống ở nông thôn ngày càng an toàn, tiện nghi...