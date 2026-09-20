An Giang xây dựng cầu trong hoạt động 'Tết Quân - Dân' năm 2027

Cầu Chùa Sóc Sâu có tổng trị giá 315 triệu đồng, trong đó 290 triệu đồng do bà Nguyễn Thị Yến Ngọc và ông Nguyễn Sĩ Phú kết nối nhà hảo tâm tài trợ; phần kinh phí còn lại do chính quyền và nhân dân địa phương đóng góp.

Công trình được xây dựng thay thế cầu cũ đã xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân ấp An Phú và khu vực lân cận. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ giúp người dân, học sinh đi lại an toàn, thuận tiện hơn mà còn góp phần kết nối giao thông nông thôn, tạo điều kiện giao thương, vận chuyển nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Yến Ngọc, đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng cầu Chùa Sóc Sâu cho chính quyền địa phương xã Gò Quao.

Ý nghĩa của công trình còn nằm ở sự chung sức của nhiều lực lượng. Từ nguồn lực xã hội hóa, sự đồng hành của các nhà hảo tâm đến sự đóng góp của chính quyền và nhân dân địa phương, cây cầu là công trình cụ thể hóa tinh thần “Quân với dân một ý chí”.

Công trình cầu Chùa Sóc Sâu là một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi “Tết Quân - Dân” năm 2027 mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào Khmer; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tình đoàn kết quân - dân và chung sức xây dựng nông thôn ngày càng khang trang.

Các đại biểu, nhà tài trợ và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi công xây dựng cầu Chùa Sóc Sâu trong hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027 tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ 290 triệu đồng xây dựng cầu; Ban tổ chức trao hoa cảm ơn các cá nhân, đơn vị đồng hành với công trình. Đại tá Cao Minh Tâm cùng các đại biểu, nhà tài trợ và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi công xây dựng cầu Chùa Sóc Sâu.