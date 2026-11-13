An Giang xây dựng 10 căn nhà Tình thương từ chương trình phối hợp nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang thực hiện ký kết phối hợp.

Chiều 13/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác nhân đạo và an sinh xã hội giai đoạn 2026 - 2031.

Theo chương trình, hai bên phối hợp hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chưa có nhà ở ổn định hoặc đang sống trong nhà dột nát, xiêu vẹo. Các hoạt động trọng tâm gồm xây mới, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế; vận động hiến máu tình nguyện; tư vấn, khám chữa bệnh nhân đạo.

Trước mắt, hai bên thống nhất hỗ trợ 10 căn nhà Tình thương theo quy cách nhà tiền chế, diện tích 4x8m; mỗi căn trị giá 30 triệu đồng. Trong đó, gia đình đối ứng nền nhà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ triển khai đến các địa phương lựa chọn đối tượng thụ hưởng.

Toàn tỉnh hiện có 73 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cấp cơ sở. Hai bên sẽ định kỳ 6 tháng, hằng năm tổ chức đánh giá tiến độ, tháo gỡ khó khăn.