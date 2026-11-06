Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Sáng 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số ngành Giáo dục. Dự tại điểm cầu An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng ghi nhận kết quả số hóa học bạ, văn bằng, triển khai nền tảng quản trị giáo dục dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong trường học.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ sở dữ liệu ngành giáo dục theo phương châm “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”; khắc phục tình trạng xác thực, kết nối, khai thác dữ liệu còn chậm; tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhân lực, nhất là trong giáo dục nghề nghiệp.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương đối soát, làm sạch hơn 44 triệu văn bằng chưa gắn số định danh cá nhân; đồng bộ dữ liệu giáo dục mầm non, phổ thông và đại học lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chấm dứt việc yêu cầu nộp học bạ giấy khi đã có bản số, sớm hoàn thiện phương án sử dụng học bạ, văn bằng số thay bản giấy.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 11,4 triệu học bạ số và hơn 900.000 văn bằng được đồng bộ lên VNeID.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

An Giang xác thực 97,65% dữ liệu người học

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, tỉnh đã xác thực thành công 47.655/48.243 hồ sơ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 98,78%.

Đối với dữ liệu người học, tỉnh đã cập nhật 729.946 hồ sơ, đạt 99,28%; xác thực thành công 717.900 hồ sơ, đạt 97,65%. Đồng thời, cập nhật 602.723/636.954 mã định danh cá nhân hoặc căn cước công dân của học sinh phổ thông, đạt 94,63%.

Từ ngày 8/10/2026, các cơ sở giáo dục đã tạo lập học bạ số cho 100% người học đang theo học và mới tuyển sinh năm học 2026 - 2027, trên nền dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Về số hóa văn bằng, chứng chỉ, ngành giáo dục tỉnh đã chuyển đổi 1.269.000 bản ghi sang tệp Excel theo mẫu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt 61,05%. Trong đó, 557.861 bản ghi đã được kiểm duyệt, cập nhật chính thức lên phần mềm của bộ, đạt 26,84% tổng khối lượng.

An Giang phấn đấu hoàn thành cập nhật dữ liệu văn bằng lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/11/2026, gắn với kiểm tra độ chính xác của từng bản ghi.