An Giang xác định vành đai biên giới, lập vùng cấm trên tuyến biên giới đất liền

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cắm biển báo khu vực biên giới do đơn vị quản lý.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang có địa bàn rộng, dân số hơn 4,9 triệu người, đường biên giới đất liền dài hơn 147km tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia. Toàn tuyến có 4 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, đường tắt qua lại biên giới.

Địa bàn có đông dân cư, hoạt động giao thương, sản xuất và qua lại biên giới thường xuyên đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trong đó, việc xác định rõ phạm vi vành đai biên giới, khu vực vùng cấm giúp lực lượng chức năng thuận lợi quản lý, đồng thời giúp người dân nhận biết và chấp hành các quy định pháp luật.

Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đã phối hợp các sở, ngành khảo sát, rà soát thực địa để xây dựng phương án. Việc xác định phạm vi không chỉ căn cứ khoảng cách từ đường biên mà còn xem xét địa hình, dân cư, đất sản xuất, giao thông, công trình quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản lý thực tế.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng hướng dẫn người dân cách nhận biết khu vực cấm trên biên giới.

Trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ, ngày 22/9/2026, HĐND tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết số 51/2026/NQ-HĐND về xác định phạm vi vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền.

Tiếp đó, ngày 21/10/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND về nội dung này. Toàn tỉnh có 111 vị trí cắm biển báo vành đai biên giới và 8 vị trí biển báo vùng cấm tại 14 xã, phường biên giới.

Việc xác định cụ thể các khu vực giúp Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý người, phương tiện và hoạt động trong khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Đây cũng là cơ sở hỗ trợ phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các loại tội phạm khác.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp với Tổ Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc tuần tra bảo vệ biên giới.

Đại tá Phạm Văn Thắng cho biết Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền cơ sở tuyên truyền về phạm vi, quyền, nghĩa vụ và những hoạt động phải tuân thủ khi vào vành đai biên giới, vùng cấm, nhất là đối với các hộ dân sống và sản xuất gần đường biên.

Việc xác định vành đai biên giới, vùng cấm nhằm thiết lập trật tự quản lý rõ ràng, minh bạch, đúng pháp luật, không tạo thêm rào cản đối với đời sống, sản xuất của người dân. Tỉnh hướng đến quản lý chặt chẽ biên giới, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động hợp pháp, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương tổ chức cắm biển, quản lý thực địa, tuyên truyền pháp luật, kiểm tra việc thực hiện và xử lý khó khăn phát sinh, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.