An Giang: Xác định vành đai biên giới để xây dựng vùng 'phên dậu' Tây Nam ổn định, phát triển

Yêu cầu đặt ra từ một địa bàn biên giới trọng điểm

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cắm biển báo khu vực biên giới do đơn vị quản lý. Ảnh: Tiến Vinh

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh An Giang có 102 đơn vị hành chính cấp xã (14 phường, 85 xã và 3 đặc khu); dân số 5 triệu người, với 29 dân tộc, 14 tôn giáo. Địa bàn quản lý rộng vừa có biên giới đất liền, vừa có biển đảo, dân cư đông, hoạt động giao thương sản xuất, qua lại biên giới thường xuyên vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Biên giới đất liền tỉnh An Giang gồm 14 xã, phường biên giới, xác định cắm 111 vị trí biển báo vành đai và xác lập 8 vị trí biển báo vùng cấm theo nguyên tắc “quản lý đến đâu, phạm vi nào cần áp dụng chế độ pháp lý về vành đai biên giới, khu vực nào cần xác lập vùng cấm” trở thành vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới quốc gia.

Đặc biệt, nhiều khu vực dân cư và đất sản xuất nằm sát trên đường biên giới, do đó, nếu phạm vi vành đai biên giới, vùng cấm không được xác định cụ thể trên thực địa sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của lực lượng chức năng cũng như việc nhận biết, chấp hành pháp luật của tổ chức và người dân.

Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, hướng dẫn người dân khu vực biên giới cách nhận biết khu vực cấm trên biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng cho biết: “Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động nghiên cứu quy định pháp luật, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức khảo sát, rà soát thực địa. Quá trình xây dựng phương án không đơn thuần là xác định một khoảng cách tính từ đường biên, mà phải xem xét tổng thể đặc điểm từng khu vực. Đường biên, mốc quốc giới, địa hình, dân cư, đất sản xuất, giao thông, công trình quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản lý thực tế”.

Một nguyên tắc quan trọng là phải bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới nhưng không gây ảnh hưởng không cần thiết đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong khu vực biên giới.

Trên cơ sở khảo sát, rà soát, lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ, ngày 22/9/2026, HĐND tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết số 51 về xác định phạm vi vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền tỉnh An Giang. Để cụ thể hóa Nghị quyết, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hoàn thiện hồ sơ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành tổ chức tuần tra, kết hợp giới thiệu với các đoàn thể địa phương về đường biên, cột mốc. Ảnh: Tiến Vinh

Từ tờ trình của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, ngày 21/10, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 127 về việc xác định phạm vi vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền tỉnh An Giang. Như vậy, từ khảo sát thực tiễn, xây dựng phương án đến Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh đã hình thành cơ sở pháp lý tương đối đồng bộ để tổ chức quản lý, đưa quy định vào thực địa.

Ý nghĩa trực tiếp của việc xác định phạm vi vành đai biên giới và vùng cấm là giúp lực lượng chức năng biết rõ phạm vi cần quản lý, người dân biết rõ khu vực cần tuân thủ các quy định đặc thù. Đây là cơ sở để BĐBP tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý người, phương tiện và hoạt động trong khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời hỗ trợ đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các loại tội phạm khác.

Quản lý chặt biên giới, tạo điều kiện phát triển

Đồn Biên phòng Lạc Quới, phối hợp với tổ Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Xác định vành đai biên giới, vùng cấm không nhằm tạo thêm rào cản đối với đời sống, sản xuất của Nhân dân, mà để thiết lập trật tự quản lý rõ ràng, minh bạch, đúng pháp luật. Quản lý biên giới phải chặt chẽ nhưng đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động hợp pháp, giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành Nghị quyết số 51/2026/NQ-HĐND và Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài cho quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng nhấn mạnh: “Một nhiệm vụ cũng quan trọng là tuyên truyền để Nhân dân hiểu và thực hiện đúng. Mỗi biển báo không chỉ là dấu hiệu quản lý hành chính mà phải trở thành thông tin pháp lý dễ nhận biết đối với người dân. BĐBP tiếp tục phối hợp chính quyền cơ sở tuyên truyền về phạm vi, quyền nghĩa vụ và những hoạt động phải tuân thủ khi vào vành đai biên giới, vùng cấm, nhất là đối với các hộ trực tiếp sản xuất, sinh sống gần đường biên”.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tuyên truyền đến người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Tiến Vinh

Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt với cấp ủy, chính quyền địa phương. Phối hợp tổ chức cắm biển, quản lý thực địa, tuyên truyền pháp luật, kiểm tra việc thực hiện và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Từ đó xác định chính xác phạm vi, cắm từng biển báo làm cho mỗi người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật chính là quá trình đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Qua đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng biên giới An Giang hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tỉnh An Giang ở phía Tây Nam Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Địa phương này có diện tích tự nhiên hơn 9,8 triệu km2, với tuyến biên giới đất liền dài hơn 147,8km tiếp giáp với 3 tỉnh Kampot, Takeo và Kandal của Vương quốc Campuchia. Ngoài ra, An Giang có đường bờ biển dài hơn 200km, vùng biển rộng trên 63.000km2 với 5 quần đảo và hơn 143 đảo lớn, nhỏ; An Giang có chung vùng nước lịch sử với Campuchia diện tích hơn 8.800km2 và có 4 cửa khẩu quốc tế, gồm: Hà Tiên, Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình; 2 cửa khẩu chính Giang Thành, Vĩnh Hội Đông, một cửa khẩu phụ Bắc Đai và nhiều đường mòn, đường tắt qua lại biên giới.